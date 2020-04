Tatabányán is indulhatnak az online nyelvvizsgák

Újraindult a járvány miatt leállított nyelvvizsgarendszer: online számonkérés négy vizsgaközpontban, 28 nyelven történhet.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk a veszélyhelyzet idején az arra alkalmas vizsgaközpontok online is szervezhetnek nyelvvizsgát az április 10-én megjelent kormányrendelet alapján. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal (OH) felsőoktatási elnökhelyettese elmondta, hogy a négy vizsgaközpont online vizsgáztatásra való jogosultságáról soron kívül, nyolc nap alatt döntött az OH.

Az akkreditációhoz a nyelvvizsgaközpontoknak folyamatleírást kellett adniuk a vizsgáról, emellett számos, a biztonságos online vizsgáztatáshoz szükséges szempontnak kellett megfelelniük – fűzte hozzá. Hangsúlyozta: az online vizsgáztatást lehetővé tevő rendelet csak a veszélyhelyzet idejére szól és azért volt szükséges, mert a felsőoktatásba való bejutásnál fontosak a nyelvvizsgák által szerezhető többletpontok. A felsőoktatási elnökhelyettes azt ajánlja, hogy akik tervezték a nyelvvizsga letételét, éljenek az online számonkérés lehetőségével.

A nyelvvizsgaközpontok elektronikus úton nyújthatják be az akkreditációs kérelmet, amelyet az OH soron kívül, legfeljebb 8 napos eljárásban bírál el. Az OH hivatalos honlapján közzétett információk szerint Komárom-Esztergom megyében a járvány idején az Edutus Egyetemen ELTE Origós, míg az Euroexam nyelvvizsgát G+N Oktatási Kft.-nél tehetik le a hallgatók. Az oktatási hivatal honlapján azonban elérhető a teljes lista.