Tatabányai virágboltos: többmilliós bevételkiesést jelentett volna a nőnapi zárás

Engedményt kaptak a virág­árusok, nőnapon még nyitva lehetnek. Ezzel szemben és a kormány óvintézkedései miatt az élelmiszerboltok, patikák, drogériák és benzinkutak kivételével bezárják az üzleteket két hétre.

Ideig-óráig fekete hétfőnek nevezhették a virágárusok a közelgő március 8-át, mert a kormány úgy határozott, hogy két héten keresztül minden szolgáltatás szünetel az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt. A korábbi álláspont az volt, hogy az élelmiszerboltokon, a drogériákon, a patikákon és a benzinkutakon kívül semmilyen üzlet nem nyithat ki.

Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki bejelentésére reagált Boros Attila, a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozások Magyarországi Szakmai Egyesületének elnöke is, aki óriási veszteségről számolt be. Azt mondta, olyan virágárus is van, aki az utolsó tartalékait tette bele az áruba, vagy kölcsönt vett fel ahhoz, hogy bevásároljon nőnapra.

Erre a kormány úgy döntött, hogy hétfőn még kinyithatnak a virágüzletek, legközelebb pedig – csakúgy mint a legtöbb üzlet – március 22-én. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a virágboltok többségében ugyanazt tapasztaljuk: a dolgozók egyik szeme sír, a másik nevet.

Tulkán Edina két üzletért felel megyénkben. Az egyiket Tatabányán, a másikat Esztergomban üzemelteti. Megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy a virágokat nemhogy megrendelték, hanem már ki is szállították mindkét helyszínre. Így ezen a héten folyamatosan érkeztek hozzájuk a cserepes és vágott virágok.

– Az átlagos rendelés ötszörösével készülünk a nők napjára, többmilliós bevételkiesést jelentett volna a bezárás – mondta újságírói érdeklődésre Edina. Hozzátette: még így sem teljes az öröme, mivel a megmaradt áru két hét alatt teljesen tönkremegy, legfeljebb tíz százaléka lesz megmenthető.

Mondhatni, megmenekült az a különleges átlátszó vázában lévő hatalmas kék színű orchidea is, amelyet ottjártunkkor vitt el az egyik kedves vásárló. A növény különlegessége abban rejlik, hogy föld nélkül tartható, ára 20 ezer forint. A növények nyolcvan százalékban import és csak húsz százalékban magyar termelőktől származnak.

Sovány vigaszt jelenthet a virágárusoknak, ha házhoz szállításban kezdenek gondolkodni, talán így megmenthető lesz a megmaradt áru. Továbbra is nagy kérdés marad a temetés. Szűcs Judit eladó szerint nagy kérdés, hogy március 21-ig hogyan fogják felvenni a koszorúrendeléseket, mert az menthető, amit már elkészítettek, de újakat semmiképp sem tudnak majd felvenni.