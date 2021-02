A részeg utas beszállt a taxiba és nem volt hajlandó maszkot húzni. A taxis úgy döntött, hogy egyenesen a rendőrségre megy vele. Az eset Kanadában történt, de a megyeszékhelyen is akadt már néhány hasonlóan furcsa történet.

Tény, hogy szűkebb pátriánkban is vannak vírustagadó és egyben maszkellenes személyek, akik akár a végletekig is képesek elmenni csupán azért, hogy ne kelljen hordaniuk a szájat és az orrot eltakaró textíliákat. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire tartják be az emberek a maszkviselés szabályait, ezért körbejártuk a várost, hogy megtudjuk: a megyeszékhelyen élők mennyire tartják be az előírásokat.

Gányai Balázs a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője a legmegdöbbentőbb esetek közé sorolta azt, ami tavaly november 26-án történt, amikor egy üzlettulajdonos szállt szembe a hatósággal. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a megyei rendőr-főkapitányság hatósági ellenőrzést tartott egy tatabányai épületgépészeti üzletben, ahol sem a tulajdonos, sem pedig az üzletben tartózkodó két alkalmazott nem viselt maszkot. A tulajdonos az egyenruhásoknak a helyszínen elmondta, hogy ő soha nem hordott és nem is fog, mert úgy gondolja ezen keresztül nem lehet kommunikálni a vásárlókkal, ezért ő a beosztottjait sem kötelezte maszkviselésre. Ezt követően közigazgatási hatósági intézkedés keretében a rendőrök 10 napra bezárták az üzletet.

Kerecsényi József, a tatabányai magántaxisofőr úgy véli, hogy azért az emberek többsége felveszi a maszkot, nincs ezzel nagy gond. Szerencsére március óta nem keveredett komolyabb konfliktusba maszkellenesekkel. Előfordul persze olyan is, amikor egy-egy utasnál nincs maszk, de ezekre az esetekre előre felkészült már a vírus megjelenésekor. Mint kiderült, több száz darabot vásárolt, amelyből párat rendszeresen tart az autójában, így szívesen ad azoknak, akiknél nincs, de gond nélkül felvennék.

– Így mindenki jól jár, hiszen egészségügyi szempontból védve vagyunk, utasaim célba érnek és a fuvart sem bukom el a maszkhiány miatt – vallja a taxis. A sofőrrel nemrégiben megesett az is, hogy egyik utasa maszk nélkül szeretett volna beszállni az autóba, s miután megkérte, hogy viseljen egyet az utazás ideje alatt, a potenciális utas inkább odébb­állt és nem élt a szolgáltatással. – Személyes tapasztalataim szerint, amikor a vírus megjelent hazánkban, akkor jobban féltek az emberek, mint most. Valószínűleg ez annak is volt „köszönhető”, hogy az ismeretlennel nézett szembe a világ, ezért minden előírást betartottak és nem kérdőjelezték meg a szabályokat vagy csak elenyésző százalékuk – tette hozzá Kerecsényi József.