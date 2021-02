Tatabányai szinkronszínészé lett az ország legnépszerűbb hangja

A 2020-as év legjobb női szinkronhangja lett a tatabányai gyökerekkel rendelkező Mezei Kitty. A népszerű szinkronszínésznővel beszélgettünk az elmúlt év nehézségeiről, kihívásairól, valamint terveiről.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Ha jól emlékszem, négy vagy öt éve voltam első a magyarszinkron.hu statisztikájában – mondta portálunknak Mezei Kitty. – Ez a lista úgy készül, hogy összesítik, kire kerestek rá az adott esztendőben a legtöbben. Boldoggá tesz ez az eredmény, nagyon örülök, hogy ennyien kíváncsian voltak rám és arra, milyen feladatokkal bíztak meg.

Mint minden szakmát, a szinkronszínészetet is érzékenyen érintette a koronavírus, de Mezei Kitty szerint mégis szerencsésebb helyzetben voltak, mint a színházak. Márciusban, amikor mindenhol megállt az élet, a stúdiók is bezártak. Hamar kiderült, hogy a járvány miatt jó ideig nem térhetnek vissza a rendes kerékvágásba. Ekkor a stúdiók elkezdtek kidolgozni különböző pandémiás protokollokat, annak érdekében, hogy mielőbb újra működhessenek.

– Hónapokig online, otthonról dolgoztunk – fogalmazott Mezei Kitty. – Nehéz időszak volt, sok kolléga ezt nem tudta technikailag megoldani, bizonyos esetekben a hangmérnök szerepét is mi láttuk el, rögzítettük a felvételt. Persze nem vagyunk hangmérnökök, nekik utána kétszer annyi munkájuk volt az anyaggal. Volt olyan is, amikor a rendező otthon ült a zuglói lakásában, a hangmérnök Budakalászon, a házában, én pedig az újpesti panelban, és így rögzítettük a felvételeket. Ez mókás volt, de legalább kidolgoztunk egy rendszert, hogy ideiglenesen tudjunk működni.

– A mozifilmeket úgy veszik fel, hogy minden szereplő külön-külön mondja fel a szövegét. Ha például egy Rómeó és Júlia-filmet szinkronizálnánk, ott a két szerelmes magyar hangja egyáltalán nem találkozna. Ez most minden szinkron esetében így van, senki sem találkozik a stúdióban senkivel.

Mezei Kitty úgy véli, ez nem csak a stábnak, a színészeknek is nehéz. Azt mondta, a sorozatoknál kimondottan jó, ha ott van a partner és hallja, mit mond. Egymásra tudnak reagálni, egymásból építkeznek.

– Ha a partner volt ott először, legalább a fülhallgatóban hallom, hogy játszotta el a szerepét, így próbálok vele kontaktusban lenni – magyarázta Mezei Kitty. – Ha viszont először vagyok ott, teljesen magamra vagyok utalva. Kitty arról is beszélt, hiányoznak számára a hétköznapi élmények, mint például az utazás, színházba járás, amelyek feltöltik az embert.

Névjegy

Mezei Kitty 1979-ben született. Színész és szinkronszínésznő, az egyik legismertebb „magyar hangként” tartják számon. Leghíresebb sorozatbeli szinkronszerepei: Agymenők: Penny, A Grace klinika: dr. Isobel Stevens, A nevem Earl: Joy, Rólunk szól: Kate, Buffy, a vámpírok réme: Buffy Summers.

– Egy olyan helyre utaznék először a legszívesebben, ahol már voltunk – mondta. – Nem túl messzire, Európán belül egy olyan helyre, ahol már többször is jártunk. Például Rómába, Londonba, vagy akár Nápolyba.

Portálunknak arról is beszélt, szeretné magát beoltatni is, különösen azért, mert együtt élnek hatvanhét éves édesanyjával. Kisfia, Áron is ügyeskedik a színházban. A huszonöt éves A dzsungel könyve című Dés László és Geszti Péter musical jubileumi előadásán ő alakította a kis Mauglit.

– A múltkor a televízióban egy riporter odasúgta nekem, hogy én vagyok-e Chater Áron anyukája – mesélte nevetve Mezei Kitty. – Áron ugyanis pár héttel ezelőtt járt már a stúdióban. Mókás, hogy már róla ismernek meg.

Bár Áron nagyon szeret szerepelni, ebben az évben nem sok előadáson vehetett részt a koronavírus miatt. Novemberben lépett színpadra utoljára, nemrégiben pedig az online jubileumon. A próbák előtt az összes szereplőt tesztelték, hiszen több idősebb színész is játszik a musicalben, például a szintén tatabányai származású Reviczky Gábor, aki Balu szerepében látható.

– A dzsungel könyvét a Pesti Színházban játsszák, de előtte egy másik darabban Áron a Vígszínházban lépett fel, a tesztelésre is ide kellett mennünk – idézte fel Mezei Kitty. – Amikor odaértünk, Áron nagyot sóhajtott, és azt mondta: de rég voltam már a színházamban!

A kisfiú zongorázni is tanul, a keresztanyja fiának hangszerét, ha vendégségbe mentek, előtte is mindig kipróbálta.

Mezei Kitty is több zenés darabban szerepelt, legutóbb a Képzelt Riportban, amelynek sok előadása maradt el a vírus miatt. Korábban a tatabányai Jászai Mari Színházban is többször énekelt. Mikor énekelni tanult, akkor indult be a szinkronkarrierje is, így inkább utóbbi mellett döntött.

– Nem akarom Áronra erőltetni, hogy zenész legyen, de azt sem szeretném, hogy a zene kimaradjon az életéből – fogalmazott. – Ha jólesik majd neki egy nehéz nap után a zongorához ülni és játszani magának, már megérte.