Különleges meséskönyv született a tatabányai négy jó barátról

Mesekönyvek születhetnek kórházban is – derült ki egy különleges sajtótájékoztatón. A Szent Borbála Kórházban tartott eseményen a most megjelent Szén Mór: A négy jó barát története című színes kiadványt mutatták be. A szerzők is különlegesek, hiszen Szénási Szimonetta és Mórocz Károly újságírók, a 24 Óra munkatársai mellett a rajzokat Szénási Pál Mátyás készítette.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy, ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: Likebalaton.hu. Házigazdaként dr. Lőke János, a kórház igazgatója köszöntötte az érdeklődőket a rendhagyó eseményen június 20-án. Kiemelte: nagy öröm, hogy a kórház gyermekosztályának is felajánlottak több példányt a mesés kiadványból, hogy a kis betegek itt tartózkodásuk alatt olvasgathassák azokat. John Katalin alpolgármester személyes élményeit osztotta meg a résztvevőkkel. Gyermekkorában, amikor kórházban volt, egy mesekönyvet küldtek be a szülei, és abból olvastak fel neki történeteket. Ez jobb kedvre derítette. Kiemelte: a mesék nagyon fontosak, bízik abban, a kiadvány történetei „szeretet kockaként” jobb kedvre derítik a kórház kis betegeit is. Hozzátette: nagyon jó, hogy ezek a mesék Tatabányáról szólnak, a városhoz köthető történeteket dolgozzák fel, viszik közelebb a gyerekekhez.

Veér Károly újságíró, ötszörös nagyapó felolvasta az élőszót, majd a különös könyvajánlót a szerzők beszámolói követték. Élőszóban…

„Élőszóban készülődött ez a mesekönyv, ha hiszik, ha nem. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pályakezdő nagyapó, aki kézen fogva sétáltatta pici, ám rendkívül kíváncsi unokáját a tatabányai dzsungelben. A rengeteg kérdésre, melyek csak úgy záporoztak a Papa tisztességben megkopaszodott fejére, bizony válaszolgatni kellett.” – írja Veér Károly, ötszörös nagyapó ajánlásában, amelyben megjelenik „anyuka-mesélő” is, aki csatlakozott Papához, és együtt folytatták a történetet. Így született meg Szén Mór, és A négy jó barát története. Mórocz Károly unokája, Máté ötéves volt, amikor a szerző mesélte neki A négy jó barát történetét. Néhány évvel később papírra vetetett őket, majd egy évvel ezelőtt Szénási Szimonettával kezdtek dolgozni a négy főhős, Mikiegér, Szegénylány, Turulmadár és Szelimsárkány tatabányai történetein. Szimonetta kislánya, Zora most hatéves, és fél évvel ezelőtt született meg kisfia, Kolos. A történetek sűrű levélváltás eredményeként születtek meg, a két szerző minden alkalommal kikérte a fiatalok véleményét az írottakról. A történet mellé a rajzokat Szimonetta férje, Szénási Pál Mátyás készítette. A sajtótájékoztatón a szerzők felolvastak egy részletet a mesés kiadványból, majd Pál mesélt a főhősök karakterének megformálásáról. A négy jó barát történetét eljuttatják a tatabányai óvodákba, iskolákba is. A szerzők már gondolkodnak a folytatáson.