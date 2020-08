Tatabányai kutyások, figyelem! Fémkapcsos töpörtyűvel „szórakoznak” a városban

A Komárom-Esztergom megyei Állatvédőrség Facebook oldalán tette közzé a hírt, miszerint töpörtyű darabot találtak teletűzdelve tűzőgép kapoccsal egy tatabányai ház előtt, azon belül Sárberekben. Szerencsére még nem kaptunk arról tájékoztatást, hogy baja esett volna egy állatnak, de jobb vigyázni, hiszen, csak egy pillanatra elég elfordulnia a gazdáknak, és máris meglehet a baj.

Sajnálatos módon nem ez lenne az első ilyen eset megyénkben, hiszen ahogyan arról már korábban beszámoltunk az év elején valaki csavarokkal teletűzdelt falatokat szórt ki Dorogon, aminek következtében meghalt egy kutya.

Ha elkapják az állatkínzót. . .

Ha elkapják az ismeretlen tettest, akkor állatkínzás bűntettének elkövetése miatt felelhet. Az „akció” több éves büntetést is érhet annak, aki elkövette, ugyanis a tűzőgép kapoccsal teletűzdelt falatok elfogyasztása a kutyáknak bizony komoly sérüléseket, sőt akár, ahogy a dorogi példa is mutatja, halált is okozhat. A vonatkozó törvény értelmében ugyanis az, aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Három évet pedig az kaphat, aki az állatnak különös szenvedést okoz, vagy több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.