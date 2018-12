A tatabányai kórház dolgozói mindent megtesznek a betegek ünnepi hangulatáért

A legtöbb beteget karácsonyra hazaengedik a kórházból, de vannak, akiknek ezt az egészségi állapota nem engedi.

Az orvosok, nővérek közül többen is a munkahelyükön töltik az ünnepet. A tatabányai Szent Borbála Kórház nefrológiai osztályának főorvosával, dr. Nagy Lajossal beszélgettünk a karácsonyi időszakról.

Dr. Nagy Lajos az idei karácsony egy részét is ügyeletben tölti. Bár karácsonyi program szervezésére nincs lehetőségük, igyekeznek a betegek számára is egy kis ünnepi hangulatot varázsolni. Karácsonyfát állítanak, dekoráció ugyancsak készült. Aki szeretne, ünnepi misét is hallgathat, a központi épületben van erre lehetőség.

– Akik jobb állapotban vannak, azokat mindig igyekszünk hazaengedni, azok maradnak bent, akik elesettebbek – tudtuk meg a főorvostól.

– Ilyenkor több hozzátarozó érkezik. Ajándékokat hoznak, szaloncukrot, fenyőágat, kis karácsonyfákat szoktam látni a pácienseknél. Örülnek ezeknek az apróságoknak, könnyebb így elviselniük ezt a kényszerhelyzetet. Mi hazamehetünk 24 óra után, de nekik maradniuk kell.

A dolgozók ügyeleti beosztásakor törekednek arra, hogy akinek kisgyermeke van, az lehetőség szerint otthon tudjon maradni szenteste, vagy karácsony minden napján, míg az idősebbek a két ünnep között vesznek ki szabadnapot. A nővérek tizenkét óráznak, így egy fél napot bent, fél napot pedig a családjukkal tölthetnek.

Ilyenkor szokás, hogy mindenki hoz magával egy kis édességet, így sikerül még inkább becsempészni a karácsonyi hangulatot az intézménybe. A főorvos december 24-én és 26-án is ügyelni fog, de ehhez a családja a több mint harminc év alatt hozzászokott.

Karácsony első napján rendezik a családi összejövetelt, ekkor gyűlik össze a család, gyerek, unoka. Minden évben szerveznek karácsonyi összejövetelt az osztály dolgozóinak, ahol együtt tölthetnek egy kis időt. Az ideire a napokban került sor, egy kollégájuk, aki zenél is, karácsonyi dalokkal szórakoztatta őket.

Képeslap, levél formájában sok beteg mond köszönetet a munkájukért. Ezeket mindig kiteszik a nővérszobába, hogy mindenki láthassa.

– Sok minden múlik a nővéreken. Az orvos lehet bármilyen képzett, jó diagnoszta, ha nincs megfelelő, gondos ápoló, akkor nem tud jó eredményt elérni. Ehhez kellő számú nővérre van szükség. Hála Istennek, mi ilyen szempontból nagyon jól állunk – fogalmazott dr. Nagy Lajos.

Komfortosabb lett a kórház Az elmúlt időszakban is igyekezett az ápolásra szorulók komfortérzetét növelni a tatabányai Szent Borbála Kórház. A H épület több osztálya is megújulhatott a Modern Városok Program keretében. Az átépítést követően már kisebb ágyszámú, külön fürdőszobákkal ellátott kórtermek szolgálják a betegek kényelmes elhelyezését. A mozgásukban korlátozott páciensek részére osztályonként egy-egy kórteremben akadálymentes mosdóhelyiséget alakítottak ki. Az Egységszív Alapítvány jóvoltából a várótermek Sri Chinmoy festőművész képeiről készített festménylenyomatokkal gazdagodtak. Hisznek abban is, hogy az élmények segítik a gyógyulást, így a Vértes Agorája jóvoltából a gyerekek nemrégiben belépőjegyet kaptak a Diótörő című mesebalettre.

