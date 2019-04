Kétszeres a túljelentkezés az ősszel induló tatabányai katolikus gimnáziumba

Most még általános iskolai intézményvezető, szeptembertől már a Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola igazgatója. A tatabányai katolikus gimnázium induló osztálya iránt kétszer annyian érdeklődtek, mint amennyi gyermeket fel tudnak venni. Turzáné Papp Erika intézményvezetővel beszélgettünk.

– Hol tartanak az előkészületek?

– A négyosztályos gimnáziumi osztályt indítjuk el szeptembertől. A huszonhat helyre ötvenkettő tanuló szülei jelölték meg a tatabányai gimnáziumot. Úgy látjuk, az osztályt nagy biztonsággal el tudjuk indítani.

– Az építkezés befejezéséig az első gimnáziumi osztály itt, a Botond vezér úton kezdi el tanulmányait. Hol kapnak helyet a gimnazisták az általános iskola épületén belül?

– Kicsit elkülönítve az általános iskolásoktól, a tornaterem és a kápolna felé vezető folyosón egy szaktantermet alakítunk át számukra. Az első évben még itt lesznek, aztán felmenő rendszerben indítjuk el az osztályokat.

– A munkatársakat is már kiválasztották?

– Igen. Lesznek olyan tantárgyak, amelyeket jelenleg is itt tanító kollégák oktatnak majd, és óraadókkal is együttműködünk. Már megkezdtük a közös munkát öt új munkatárssal. A felmenő rendszerben az igényeknek megfelelően veszünk fel kollégákat.

– Jövőre két osztállyal költözik az új épületbe a gimnázium. Ez némiképp megváltoztatja majd az általános iskola életét is.

– Jövőre a tervek szerint már a mostani négy osztályos gimnázium első két osztálya végzi tanulmányait a Semmelweis úton. Az új intézmény négy és nyolc osztályos gimnáziumként fog működni. Ötödiktől nyolcadikig egy-egy osztállyal, míg kilencediktől a belépő négy osztályos gimnázium miatt már két-két osztállyal. Ugyanakkor az általános iskolánkban éppen fordítva: alsóban lesz kettő és felsőben egy-egy osztályunk. Mindkét telephelyen 12-12 osztályt fogunk működtetni.

– Kétszer annyi gyermekkel, mint eddig….

– Szerencsére nem egyik pillanatról a másikra. A felmenő rendszer miatt lesz időm, időnk az átállásra.

– Milyen speciális képzésben részesülnek majd az ide járó fiatalok?

– Azt gondoljuk, hogy az idegen nyelv, függetlenül attól, milyen pályára készül a gyermek, rendkívül fontos. Mi alapvetően a továbbtanulásra készítjük fel a fiatalokat, ezért aki erre tudatosan készül, annak nem mellékes a megfelelő nyelvismeret. Azért is, mert 2020-tól már az egyetemekre való bekerüléshez is kell egy nyelvvizsga.

– Egyházi iskolaként mennyire hangsúlyos a vallás a mindennapokban?

– Nyilván, aki ide íratja a gyermekét, tudatosan teszi. A hangsúly a nemzeti és a népi kultúra népszerűsítése, megszerettetése, megismertetése. A gyökerek, a keresztény kultúra is fontos. Éppen ezért hétfőn reggelenként, tanítás előtt összegyűlünk a kápolnában, ahol az adott időszakhoz kapcsolódó imádságokat, történeteket olvasunk a gyerekeknek. Nyolctól meg indul a tanítás. Azt tapasztalom, hogy a fiatal szülőknek, a harmincas éveiben járó anyukáknak és apukáknak van igénye, hogy keretet adjon a gyermeke nevelésének. Nekünk éppen ez az erősségünk. Nem mondom, hogy az együttműködés mindig könnyű, de alapjaiban egyformán gondolkodunk az idejáró gyerekek szüleivel. És ez a legfontosabb!

– Tatabányán van már katolikus óvoda, iskola, és lesz gimnázium. Felvételkor mérlegelik, hogy honnan jönnek a gyermekek?

– Is-is. Fontos azoknak a családoknak a lehetőséget megadni, akik már óvodás és iskolás korban is keresztény szellemiségben nevelték a gyerekeiket. De legalább ugyanolyan arányban nyitunk azok felé is, akik valamiért, körülményeik, életszemléletük kiteljesedése miatt, vagy egyéb okból gondolják úgy, hogy katolikus gimnáziumba járjon gyermekük.

– Hogyan történt a leendő gimnazisták kiválasztása?

– A weboldalunkon közzétett feltételekkel lehetett hozzánk jelentkezni. A hozott pontok mellett fontos a központi írásbeli felvételi is. Természetesen a mi diákjainknak ugyanolyan felvételi eljáráson kellett átesniük, mint azoknak, akik a gimnáziumba most jelentkeztek. Ami nálunk plusz: fontos számunkra, hogy ismerjük a gyerekeket, a családokat, ezért egy ismerkedő beszélgetésre invitáltuk őket, ahol nem a lexikális tudásukra voltunk kíváncsiak. Minden családot, hozzánk járó gyermeket ismerek, és ezt szeretném a jövőben is megtartani.