A tatabányai háziorvos elmagyarázta, miképp zajlik az oltás a rendelőkben (képek)

Vasárnapig csaknem ezerszáz szépkorú kapta meg megyeszerte a Covid elleni vakcinát. Dr. Plavecz János háziorvos az oltás menetéről beszélt.

Megyénk több településéhez hasonlóan Tatabányán is elkezdték oltani a koronavírus elleni védettséget biztosító oltással a legidősebbeket. A Kodály téri rendelőben dr. Plavecz János háziorvos elmondta: központilag összeállított lista alapján hívják be a korábban regisztráltak közül azokat, akiknél nincs oltást kizáró ok.

A háziorvosi rendszerben Moderna vakcinával oltanak a dolgozók, mert ennek a tárolása könnyen megoldható egyszerű hűtőben is. Egy ampullájából tíz beteget lehet beoltani és az első megnyitást követő hat órán belül fel kell használni.

– Pénteken adtam be az oltásokat. Mielőtt behívtuk a betegeket, előtte meg kellett vizsgálnunk a kizáró okokat, így aki előzetesen megkapta az önkormányzat által támogatott tüdőgyulladás elleni oltást, annak csak négy hét elteltével adható be a vírus elleni vakcina. Az oltás után legalább negyed órán át megfigyelésre itt is kell tartanunk a pácienseket. Ez komoly szervezést igényel, mert közben a betegellátás nem folyhat, az oltandók nem keveredhetnek a tényleges betegekkel.

Az oltás beadását kikérdezés előzi meg. A háziorvos szerint a megfelelő humánerőforrás is hiányzik egy házorvosi rendelőben. A mostani tíz pácienssel még megoldották, de a tömeges oltások esetén már nehezen lesz kivitelezhető, hogy a kikérdezés, az oltás és a megfigyelés és a szigorú adminisztráció a szabályok mentén valósuljon meg.

– A megyénkben ismereteim szerint harminc praxisban oltanak a vírus ellen. Itt tíz-tíz oltásra várót tudtak fogadni. Emellett az összes felnőtt háziorvos delegálhat az oltópontokra még további hat-hat pácienst. Így összesen az első hullámmal ezerszáz körüli idős embert oltanak be megyénkben.

Dr. Plavecz János pácienseit a Szent Borbála Kórházba irányította, ahol Pfizer vakcinát kaptak. Ennek tárolása -70 Celsius-fokon lehetséges.

– Sokkal többen igényelnék az oltást – mondta a háziorvos. Hozzátette: nem tudja, miként zajlik majd a tömeges oltás a háziorvosi rendelőkben úgy, hogy közben fenn kell tartani a rendelést, és a megfigyelési időt. Személyzet és elegendő tér sem áll a rendelkezésükre.