Orvostanhallgatók segítettek a koronavírus-tesztelésben tavaly év végén. Megyénkbe is több tucat diák érkezett, akik az intézményeket járva vették le a mintákat. A tatabányai Deli Márk Oroszlányban segédkezett.

Két héten keresztül végzett teszteléseket az Oroszlányi járásban a fiatal fogorvoshallgató. Deli Márk november 22-én kapta a felkérést a járási hivataltól, néhány nappal később pedig már el is kezdte a munkát társaival.

– Összegyűjtötték a körzetben azokat az orvostan-, fogorvostan-, gyógyszertan- és egészségügyi hallgatókat, akik elérhetőek voltak. Úgy mozgósítottak minket, hogy kinek melyik körzet van elérhető közelségben. Mivel én tatabányai vagyok, az Oroszlányi járásba rendeltek – emlékszik vissza Márk, aki hozzátette: a munka választható volt, de nyilván mindenki segíteni akart a védekezésben. Ezt a két hetet szakmai gyakorlatnak számították be. De nehéz pótolni a kiesett kéthetes tananyagot. Márk elárulta, az egyetemen is figyelembe vették, hogy részt vettek a tesztelésben. Többek között kitolták a vizsgaidőszakot is két héttel.

– Felajánlottak nekünk szállást, teljes ellátással, Kecskéden egy nagyon jó helyen, amit vasárnap este már el is foglaltunk. Másnap reggeli után már mentünk is be Oroszlányba, ahol megkaptuk az eligazítást. Először leteszteltük egymást, ez gyakorlásra is jó volt, majd csapatokra osztottak minket. Hozzám Kömlőd, Kecskéd, Oroszlány és Dad tartozott. Reggel jött értünk az autó, és vittek minket az intézményekbe: óvó nénik, bölcsődei kisgyermeknevelők tesztelését végeztem, de például számos iskolában is jártunk – magyarázta az egyetemista, aki két hét alatt 250 embert szűrt le, ez napi mintegy 30 embert jelentett.

– A tesztelés önkéntes volt, de sokan így is tartottak a mintavételtől. Többen is azt hallották, hogy olyan mélyről veszünk mintát, ami már fájdalmas lehet. Mindenkinek elmagyaráztuk az eljárás módját, és biztosítottuk őket, bár kellemetlen, de nem fog fájdalommal járni. A tesztelést teljesen beöltözve kellett elvégeznünk plexi arcvédőt, szemüveget és hajhálót is kaptunk. Ha valakinek pozitív lett a tesztje, akkor szólnunk kellett az intézmény vezetőjének, aki megtette a szükséges intézkedéseket – mondta Márk. A fogorvostan-hallgató azt is elárulta, hogy nagyon izgult az elején. Mondhatni, bedobták a mély vízbe, hiszen az első félévet végezte az egyetemen, betegekkel pedig csak sokkal később találkozik majd a tanulmányai során.