Tatabánya legnagyobb szociális intézményében nincs jelen a koronavírus

A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (TJ ESZI) idősek otthonaiban nincs koronavírussal regisztrált beteg. Az intézmény lakói és az itt dolgozók a szigorú utasítások betartásával próbálják megóvni maguk és társaik egészségét.

Az elmúlt időszakban több intézkedést is bevezettek annak érdekében, hogy az ellátás folyamatos biztosítása mellett a kapukon kívül tartsák a járványt. Március 8-tól látogatási, 16-tól kijárási tilalmat vezettek be. Az ott élők azóta nem térhettek haza, látogatókat sem fogadhattak. – Ez megnehezíti a mindennapokat, de próbálunk munkatársaimmal a körülményekhez képest mindent megtenni annak érdekében, hogy az idősotthon lakói jól érezzék magukat – mondta Mecsei Ilona, a TJ ESZI igazgatója.

Húsvétra magánszemélyektől adományokat kapott az intézmény, mosó-szárítógép mellett amerikai palacsintát, csokoládét, szájmaszkokat, fertőtlenítőszereket, a megyei könyvtártól újságokat, folyóiratokat, különböző kiadványokat. A szociális intézmény egy volt munkatársa telefonos lelkisegélyszolgálatot ajánlott fel az időseknek, olyan is jelentkezett, aki kvízkérdéseket állít össze az ott élőknek, hogy jobb hangulatban tölthessék el mindennapjaikat.

– A segítség többféleképpen jut el hozzánk és az itt lakókhoz. Ez nagy örömmel tölt el bennünket és az időseket is, hiszen nem könnyű már hetek óta tartani bennük a lelket úgy, hogy nem találkozhatnak szeretteikkel. Az otthonok lakói a hozzátartozókkal a kapcsolatot telefonon tudják tartani. Emellett lehetőség van gyógyszereket leadni a portán az idősek számára – tette hozzá az igazgató.

A Cseri úton a Szent Teréz-, és a Május 1. parkban a Szent Margit Idősek Otthonában csaknem háromszáz idős ember ellátásáról gondoskodik a szociális intézmény több mint száz munkatársa. Tizenkét órás váltásban végzik tevékenységüket – ünnepnapokon is. Rendszeresen fertőtlenítenek, védőfelszerelésben dolgoznak – a szájmaszk is kötelező. A napokban a kormányhivatal népegészségügyi osztálya is ellenőrzést tartott és mindent rendben talált.

– A szabadidős programokat egyénileg szervezzük, hogy ne legyen egyszerre több gondozott egy helyen. Az ebédet is a szobákba viszik a munkatársaim – mondta az igazgató. Azok számára, akik kórházi ellátás után térnek vissza, húszágyas izolációs részleget alakítottak ki. Az itt eltöltött megfigyelési idő után költözhetnek vissza az otthon lakói a szobáikba.