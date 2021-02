Tatabánya környezettudatos fodrászatában még a falióra is kupakokból készült

A sok színes, hajápolási termék fém-, papír- és műanyag dobozainak látványa nem szokatlan egy fodrászatban. Az újvárosi Hair­Ville szalon kis helyiségében azonban még a falakon és az ablakpárkányon is található belőlük. A kiürült tárolók legnemesebb feladatát teljesítik: kaspókként és egy falióra részeként maradnak ott az üzletben.

– Kiskorom óta figyelek a környezetre, otthon is mindennek akadt helye. A szülői háznál például régóta komposztálunk, jelenleg is visszajárok virágföldért. Az otthonomban elkezdtem szelektíven gyűjteni a szemetet, ám a munkahelyemen, a fodrászatban is hamar rájöttem: a fenntarthatóság érdekében reformokat kell bevezetnem, hiszen rengeteg doboz marad a kiürült termékek után – emlékezett vissza Berghold Mónika, aki elmondta: kis odafigyeléssel az ott felhalmozódó hulladék nem lesz kommunális – egyes hulladékok az út másik oldalán lévő újrahasznosító gyűjtőbe kerülnek, mások pedig sokkal messzebb.

– A korlátozott hely ellenére a szalonban a papírt, a fémet, az üveget és a műanyagot is külön gyűjtöm. Sokak meglepődnek, de a vendégek levágott haját is felhalmozom, mert tovább hasznosítható. Egy ismerősöm kukoricaültetvényét a környező erdőben élő vadállatok rendszeresen letapossák, vagy megdézsmálják. Ezek kiküszöbölésére az általam kapott hajból kis csomagokat készít, és a táblák szélén lévő növényekre kötözi. Az emberek illatát érezve a vaddisznók és a szarvasok kedve szépen fokozatosan elment a garázdálkodástól, így teljességgel mondhatom, hogy a mindenki által szemétnek vélt haj is hasznos lehet – árulta el a fodrász, aki az üresen maradt tubusokat néha helyben hasznosítja újra.

– Az általam használt termékek csomagolása óceáni műanyaghulladék felhasználásával készül. A gyártók arra buzdítják a fodrászokat, hogy a kiürült tubusokat ne dobják ki, hanem használják fel újra. Nagyjából egy palackot sem dobtam még kukába. Karácsonykor az adventi koszorút is ezekből a dobozokból készítettem, a legújabb szerzeményem pedig egy pasztell- színű dobozokból és kupakjaikból készült falióra. Számos más mindennapos használati tárgy készült már így: fésű-, és tolltartó, rendszerező a fiókokba, a nagyobb darabokból pedig virágláda lesz – mondta el a környezetvédő, aki hálás a vendégek együttműködéséért.

– A kommunális hulladékom elenyésző. Sokszor hónapokig nem telik meg a fodrászatban lévő, párliteres szemetes. Erre nagyon büszke vagyok, és hálás vagyok a vendégeimnek is azért, mert tiszteletben tartják a döntésemet, és a fodrászat falain belül, néha pedig azon is túl követik a példámat. A motivációm az, hogy harminc év múlva is tiszta föld és víz álljon a későbbi generációk rendelkezésére – mesélte a hajszobrász.