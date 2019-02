Új szerződést köt a tatabányai önkormányzat az utasvárók működtetésére

Több mint két órán át foglalkozott az első napirendi ponttal a tatabányai közgyűlés, míg végül rövid egyeztetés után megalkották a 2019. évi költségvetési rendeletet.

Schmidt Csaba polgármester felvezetőjével indult a testületi ülés. A költségvetési rendelet elfogadása kapcsán hangsúlyozta: az elmúlt harminc évben nem voltak olyan jelentős beruházások a városban, mint amelyek most zajlanak Tatabánya különböző pontjain.

Hozzátette: a körzetek képviselőivel minden esetben egyeztet a szükséges kisebb beruházásokról is, lehetőségeikhez mérten támogatják a lakók kéréseit. Így szeretnének például a fiatalok számára ingyenes wifi-használatot biztosítani közterületeken, például a Dózsakerti sétáló utcában és a Kodály téren.

Bővítik a közterületi kamerarendszert, utakat, járdákat építenek. „Konzervatív módon tervezünk” – fogalmazott – „a bevételeket alul tervezzük, a kiadásokat pedig inkább felül. Ez adja a város stabilitását.”

A felvezető után számoltak be a képviselők a választókerületükhöz kapcsolódó tervezett beruházásokról, néhányan módosító indítványokat is benyújtottak. Egyesek kissé vehemensen próbáltak érvelni, miközben a költségvetési rendelet elfogadása egyre több gondolatot vetett fel többekben. Rövid szünetet tartottak, és az egyeztetések után szavaztak; a napirend mellett a legtöbb módosító indítványt is elfogadta a testület.

Tárgyalták az utasvárók telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó új megállapodást is. Schmidt Csaba elmondta: 1994-ben kötötte meg a város a korábbi működtetővel a szerződést. Több hatástanulmányt is készült, hogy miként lenne érdemes működtetni, üzemeltetni a buszmegállókat. Mivel a város számára ez nem lenne költséghatékony, ezért készült az előterjesztés.

A képviselők szavazata alapján a városban lévő utasvárók működtetése, karbantartása az elkövetkezendő tizenöt évben a JCDecaux Hungary Zrt. feladata lesz.