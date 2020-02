Tatabánya kitüntetett régésze megőrizte az 5000 éves szerelmet

Népszerű filmek, sorozatok főszereplői. Lélegzetelállító akciók, mesés kincsek megtalálói. Ki ne szeretett volna gyerekkorában régész, kincsvadász lenni? Kisné Cseh Julianna, a Tatabányai Múzeum régésze, történész-főmuzeológusa, a Tatabánya Kultúrájáért elismerés idei díjazottja már hároméves korától erre készült.

– Miért választotta ezt a hivatást?

– Szerettem volna megtalálni Attila sírját. Hároméves koromtól tudatosan készültem rá, hogy régész legyek. Már ekkor ismertem a betűket. Tízéves koromig a gyermekkönyvtár köteteit olvastam ki, de ekkor került kezembe először a Háború és béke is. Számomra a régészet nemcsak szakma, hanem hivatás és hobbi is. Minden mozzanatát szeretem, mert a felfedezés örömét hozza el számomra.

– Mi volt az első emlékezetes feltárása?

– A karosi honfoglalás kori temetőé. Egyetemistaként vettem részt a munkálatokban. Révész László vezette a feltárást, és éppen el kellett ugrania a múzeumba, amikor rábukkantunk az egyik vezér sírjára. Fantasztikus élmény volt.

– A régészeket általában ecsettel a kézben képzeljük el.

– Ez csak egy része a tevékenységünknek. Az egyetemen megtanuljuk az alapokat, aztán gyűjtőterületenként változó adottságok fogadnak a terepeken. Minden feltárás bejárással indul, általában tudjuk, hol, milyen régészeti leletekre lehet számítani, majd az összegyűjtött információk alapján kezdjük el az ásatásokat.

Névjegy

Kisné Cseh Julianna a diploma megszerzése óta dolgozik a megyében muzeológusként, korábban a Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatóságán, 2008-től a Tatabányai Múzeumban. A Tatabánya területén folyó ásatásai mellett számos kiállítás fűződik a nevéhez. Aktív résztvevője ismeretterjesztő programoknak és különböző múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. A város hírnevét országos és nemzetközi szakmai ismertségével is öregbíti. Résztvevője, illetve szervezője nemzetközi régészeti konferenciáknak.

– A lapát vagy az ecset következik ezután?

– A lapát! Munkások segítségével mozgatjuk át a földet. Ha bármi kérdés merül fel, geológusokat vagy más szakembert vonunk be. Ma már elterjedt a roncsolásmentes régészeti feltárás, amikor légifotók és egyéb műszeres vizsgálatok segítségével térképezzük fel a terepet. A feltárás közben valóban sokat dolgozunk ecsettel is, hogy minden tárgy megtisztítva a helyén maradjon.

– Előfordult, hogy megsemmisült egy lelet?

– Velem még nem, de valóban komoly felelősséggel jár egy évezredekig mozdulatlan fekvő tárgy feltárása. Sokszor napokig tart, amíg rögzítjük az elhelyezkedését. Ilyenkor őrök vigyázzák a területet, hogy védjük a természet vagy az ember rongálásaitól.

– Izgalmas, hangtalan nyomozásnak tűnik a munkájuk.

– Tele érdekes pillanatokkal! A bronzkori temető feltárásakor rengeteg kerámiát találtunk. Bár a föld összenyomta, mégis minden szilánknak a helyén kellett maradnia, csak így tudtuk rekonstruálni a sírba helyezést, a rítus egy részét. Az elhelyezkedésük alapján kaptunk választ arra, hogy mikor, hogyan kerültek a sírba. A dózsakerti feltárásnál olyan leletanyagot találtunk, amit őrzéssel sem lehetett otthagyni. Majdnem éjfélig dolgoztunk, elemlámpával szedegettük össze az értékes darabokat.

– Került már veszélybe a kutatás során?

– Az ipari parkban négy és fél méter mélyen egy kettős sír és benne 124 csigás nyaklánc kibontásán dolgoztunk. Este a munkások elköszöntek, én örültem, hogy még egyedül dolgozhatok. Egy kis idő elteltével döbbentem rá, hogy nem fogok tudni kimászni a mély szelvényből, és persze a telefonom sincs nálam. Szerencsém volt, mert a gépkezelő még visszajött elköszönni, és segített kimászni. Itt történt az is, hogy hatalmas jégeső zúdult ránk. November volt, és hogy meg tudjam védeni a leletet, föléje görnyedtem, hogy a hátammal óvjam. A régészetben szinte sosincs jó idő: vagy nagyon meleg van, vagy megfagyunk. Szerencsére komoly veszélyben azért még nem voltam.

– Melyik lelet volt a legnagyobb hatással önre?

– A legnagyobb szenzáció és legmeghatóbb az egymást átölelő emberpár feltárása volt; az ötezer éves, rézkori kettős sír a tatabányai ipari park területén került elő. Nehéz szívvel tártam fel, reméltem, jó helyre kerül. Szerencsére így történt. Most is egymás mellett vannak a Tatabányai Múzeum állandó kiállításának részeként. Persze ez a lelet és a többi is csapatmunka eredményeként került a felszínre.

– Most mi foglalkoztatja?

– Vértesszőlős feltáratlan részei. A halomsíros kultúra emlékanyagait itt még nem tudtuk feltárni. Ehhez próbálunk pénzügyi forrásokat keresni.

– Mindezek mellett hagyományőrző programokon és előadásokon is gyakran találkozunk a nevével.

– A korábbi Szelim Napi Regélő mellett a Tatai Patara szervezői is szakértőként kértek fel. Izgalmas kaland ez, még akkor is, ha nagyon nehéz, hiszen a török kor nem az én szakterületem. Ilyenkor bevonok más szakembereket a projektbe. Gyakran tartok előadásokat is különböző korosztálynak. Mindig nézem a szemeket, és ha csökken az érdeklődés, még jobban kerülöm a szakszavakat, inkább váltok. Büszke vagyok a Kavicsösvénytúrákra is, amelyet Vértes László, a szőlősi őstelep feltárójának tiszteletére szervezünk a Turul Emlékmű és a vértesszőlősi előembertelep között.

– Úgy tűnt, meghatódott a díj átvételekor.

– Rendkívül! Azt gondolom, ez a régi és a jelenlegi múzeumi közösségnek szól, már csak azért is, mert ez csapatmunka.