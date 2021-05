Tatabánya kistemploma és Tata legrégibb protestáns szentélye is megújul állami támogatással

A Tatai-medencében az idén számos templom újulhat meg – jelentette be közösségi oldalán Bencsik János miniszteri biztos, országgyűlési képviselő. Az elmúlt években Vértesszőlős, Baj, Tata után a tatabányai és újabb tatai szakrális épületek korszerűsítése indulhat meg.

– Minden templom, minden hitéleti hely eleink erőfeszítésével létesült, ezért feladatunk és kötelességünk, hogy ezt az örökséget megőrizzük, és saját kis közösségeink szakrális és kulturális központjaként működtessük – mondta videóüzenetében a politikus. – Fontosnak tartom, hogy a kormány minden évben pályázatokkal segíti a szakrális létesítmények felújítását. Mindez szolgálja a hitéletet, a közösséget a kulturális örökségünk megőrzését, s biztosítja azt is, hogy ezeken a helyeken a kulturális eseményeink egy részét meg tudjuk valósítani. Több templomunk kiváló akusztikával, hangversenyek megrendezésére alkalmas orgonával rendelkezik, így évente több alkalommal is tudják fogadni azokat is, akik nem feltétlenül a hitélet gyakorlása miatt érkeznek.

Bencsik János hangsúlyozta: fontos a templomok megújítása a kirándulók, a történelmi értékek tisztelői számára is. S minden település temploma élő közösséggel rendelkezik, s ezek a kis közösségek adják az ország és a nemzet nagy közösségét.

A politikus beszámol arról, hogy e sorozat keretében folytatódhat Tatán a Kocsi úti református templom tetőhéjazatának a felújítása. A kormány 15 millió forinttal támogatja a Tatai-medence legnagyobb és egyben legrégibb protestáns templomának állagmegóvását.

Tatabánya-Alsógallán a Bem utcai kistemplom felújítására is sor kerülhet. A Szent Istvánról elnevezett templom legfontosabb állagmegóvási feladatainak elvégzéséhez is 15 millió forinttal járul hozzá az állam. Ez a templom az otthona Feszty Masa (Feszty Árpád lánya) keresztútjának.

Ugyanakkor folytatódhat a református templom felújítása Tatabánya-Óvárosban. „Szép elképzelés volt, hogy az új református templom formájával Tatabánya bányászhagyományai előtt is tisztelegjen. Az egyedi megjelenés viszont ebben az esetben is kifogott az 1980-as évek kivitelezőin. A templom állandóan beázott, az impozáns faszerkezet gombásodott. Többszöri nekifutásra végül az elmúlt évben sikerült a helyi közösség összefogásával és a kormány támogatásával újjávarázsolni a tetőzetet. Most egy újabb 15 milliós kormányzati támogatásnak köszönhetően a belső födém is megújulhat” – írta közösségi oldalán a politikus.

Tatabánya-Kertvárosban a katolikus templom harmincöt éve épült tetőszerkezetét tavaly a kormány és az önkormányzat támogatásával renoválták, így megszűntek a beázások. Az idén az állam újabb 15 milliós támogatásával a lábazati szigetelés megújítására kerül sor. Ezzel a lépéssel megszüntethető az altemplom és a kripta beázása is – olvasható a politikus közösségi oldalán.