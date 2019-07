Tata nagyot bulizott a Vízzenén (óriási képválogatás)

Az idén is tízezrek látogattak el a Víz, Zene, Virág Fesztiválra, amely új negyedszázadot indított a hét végén.

Az időjárás olyannyira kegyeibe fogadta a 26. Víz, Zene, Virág Fesztivált, hogy a rendezvény egyik legnépszerűbb pontja a művelődési ház előtti párakapu volt. No persze, csak a színpadi és egyéb programok, valamint a szelfikert mellett, ahol ezúttal nem csak meseszép, virágba borult hattyúk, hanem zongorák is várták a fesztiválozókat.

Innen már csak egy lépés volt a Szipi-sziget gyerekbirodalma, ahol az aprótalpúakat rengeteg játék várta ingyenesen. Valamivel hátrébb, a lovardánál kialakított Bridgestone Arénánál péntek este óriá­si bulit csinált a Halott Pénz, szombaton pedig a „Vízzenén” először fellépő, tatabányai kötődésű Follow The Flow mutatta meg, hogy nem véletlenül lett rendkívül népszerű az elmúlt években.

Nem tudja senki, hányan vagytok a Follow The Flow első vízzenés koncertjén, de hogy sokan, az tuti!!!!, 😉 Közzétette: Kemma.hu – 2019. június 29., szombat

Pörgős, energikus zenéjüknél talán csak a vidámpark volt pörgősebb – ha az embert beült valamelyik gyomort próbáló kalandjáratra.

A Margaret Island az Otto Fuchs Nagyszínpadon bizonyította be, hogy ők bizony elég jók egy ekkora színpadra.

Margaret Island koncert a Vízzenén. Van, aki nem volt hozzátok elég jó? Közzétette: Kemma.hu – 2019. június 29., szombat

Szombaton egyébként, immár hagyományosan megtelt a tóparti sétány, rengetegen embert érdekelt a vízi karnevál és tűzijáték is. Vasárnap este Pápai Joci is ezreket vonzott a Vízzenére, őt többek között Michl József polgármester és a fesztivál nevében Essősy András is köszöntötte. Mindeközben a Grundfos Várszínpadon a Cserháti Zsuzsa emlékkoncerten nosztalgiáztak sokan, miközben az utolsó estére szépen megtelt a borudvar is.

A Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete tájékoztatása szerint a Vízzenén megrendezett Virágkötészeti Magyar Bajnokságon összetettben első helyen Kiss Attila végzett, őt második helyen Németh Attila, harmadik helyen Kövér Krisztián követte.