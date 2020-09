Tata polgármestere: továbbra is igénybe vehetik a betegek a szakrendelőt

Michl József polgármester a város közösségi oldalán bejelentette, hogy továbbra is igénybe vehetik a szakrendelőt azok a betegek, akik sürgős ellátásra szorulnak.

Michl József, Tata polgármestere ismét bejelentkezett a város közösségi oldalán, ahol újabb fontos információkat közölt a járványhelyzet második hullámával kapcsolatban. Videójában elmondta, hogy a Református Gimnázium diákjai szeptember 15-ig folytatják tanulmányaikat digitális formában. Az Eötvös Gimnáziummal kapcsolatban még nem tudni, hogy milyen intézkedésekre lehet számítani a közeljövőben azon túlmenően, hogy szeptember 10-én, egy diáknak pozitív eredményt mutatott a tesztje, ezért egy teljes osztályt hazaküldtek.

A polgármester ismét kiemelte, hogy a közelmúltban a szociális otthonokban újra elrendelték a látogatási tilalmat, ezért csak rendkívüli esetben lehet a hozzátartozókat meglátogatni. Ettől függetlenül, a rokonok továbbra is tarthatják a kapcsolatot szeretteikkel a szociális intézmény vezetőinek és a dolgozóinak a segítségével.

A kórházzal kapcsolatban Michl József elmondta, hogy január óta nem oldották fel a látogatási tilalmat az intézményben, ez a továbbiakban is így marad. A szakrendelőben az ellátást a jövőben is előzetes bejelentkezés nélkül vehetik igénybe azok a betegek, akik sürgős ellátásra szorulnak, egyéb esetekben azonban az orvosok kérik a betegeket, hogy előre regisztráljanak, jelentkezzenek be a szakrendelésekre.

A rendelőbe csak a megfelelő protokoll betartásával engedélyezett a belépés, tehát, csak szájmaszkban, kézfertőtlenítés és testhőmérséklet mérés után. A belépő betegeknek szükséges kitöltenie egy nyomtatványt, amelyben lenyilatkozzák, hogy nincs tudomásuk arról, hogy fertőzöttek lennének.

Jelenleg Tatán nyolcvan felett van a karanténban lévő személyek száma, az igazolt fertőzötteké ennek mintegy tíz százaléka, 6-8 ember. A polgármester kéri, hogy azok, akik hatósági karanténba kerültek, maradjanak otthon, vegyék azt komolyan és ne hagyják el otthonaikat. Emlékeztetett rá: a karantén betartását az egyenruhások folyamatosan ellenőrzik.

Az önkormányzat működése, nyitvatartása a továbbiakban is zavartalanul működik. A polgármesternek viszont az a kérése, hogy aki teheti az ügyintézést inkább levélben vagy elektronikus formában intézze.