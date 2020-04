Tata polgármestere öt új, járási esetet jelentett be

Michl József polgármester tájékoztatójában arról számolt be, hogy hétvégére ismét bezár Tata, azonban az időkorlátokban engedményeket biztosítanak.

A város közösségi oldalán osztotta meg Michl József polgármester napi beszámoló videóját, amelyben a tataiakat tájékoztatta a legfrissebb járványügyi fejleményekről, illetve arról is, hogy hétvégén ismét érvénybe lépnek a szigorítások Tatán.

A polgármester napi összegzőjét azzal kezdte, hogy ismertette, a Tatai járásban és városban is nőtt az igazolt koronavírusos betegek száma. A járásban jelenleg 5 főt tartanak számon fertőzöttként, amelyből három tatai polgár.

A hétvégén város érvénybe lépteti azon korlátozásokat, amelyeket az elmúlt hétvégéken is alkalmazott. Ennek értelmében a nyolcas tó, az Angolkertet és az Öreg-tó környezetét zárják le. Mindemellett a polgármester engedményeket is bejelentett a lezárásokkal kapcsolatban. Szeretnék biztosítani, hogy hétvégén a Cseke-tavat a horgászok igénybe vehessék és pecázhassanak, a korlátozás ellenére is. Ezt a sporttársak kizárólagosan az engedélyük felmutatásával és igazolásával tehetik meg, amelyet a halőrök a horgásztanyánál ellenőriznek. Mindez azt jelenti, hogy az Angolkert területére a korlátozást érintő időszakban csak az érvényes engedéllyel rendelkező horgászok léphetnek be.

Az időkorlátok tekintetében is változásokra kell készülni. Rengeteg sportoló kérte, hogy hétvégén legalább a tatai sportolni vágyók körbefuthassák az Öreg-tavat és a Csekét. Ezért a polgármester azt a döntést hozta, hogy a szombati napon reggel 9 órakor fognak zárni és vasárnap 18 órakor fogják feloldani a korlátozásokat. Mindez azt jelenti, hogy akik hétvégén szeretnének sportolni és futni a tavak partján, azok ezt szombaton reggel 9 óráig, vasárnap pedig délután 6 óra után tehetik meg. A polgármester elmondása szerint ezzel az időkorlát változtatással ki tudják szűrni azokat a vidéki látogatókat, akik csak piknikezni szeretnének a szabadban.

Sok információ kering arról, hogy több városban is elrendelték a maszkok kötelező viselését. Michl József elmondta, hogy ilyen és erre vonatkozó központi döntés nem született, így Tatán továbbra sem kötelező a maszkok viselése, ez mindenki egyéni döntése. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a jelenlegi járványhelyzet még rosszabbra fordulna.

A hétvégén mindenki számolhat azzal, hogy kinyit a piac, azonban még nagyobb szigorítást és rendet kért az üzemeltetőtől a városvezető, így szombati napon sokkal nagyobb területen, szétszórtabban találkozhatnak majd a termelőkkel. Az érvénybe lépő korlátozás értelmében a 65 év felettiek 10 és 12 óra között látogathatják majd a tatai piacot.

A közelgő érettségi vizsgával kapcsolatban Michl József kiemelte, hogy az intézmények üzemeltetőivel egyezettek a vizsgák előtti fertőtlenítések támogatásával kapcsolatában. Sokan megköszönték a segítséget, azonban volt intézmény, amely nem igényelte a segítséget. Azon intézményekben, ahol igényelték a fertőtlenítést, úgy fog zajlani az eljárás, hogy minden nap a vizsgák és a takarítást követően fognak érkezni a szakemberek, akik elvégzik a fertőtlenítő munkálatokat, hogy a diákok a következő napon egy teljesen tiszta terembe ülhessenek be.

Új információ az is, hogy a Bartók Béla Óvoda mellett várhatóan meg kell nyitni egy újabb óvodát Tatán. A tervek szerint várható, hogy a következő héten a Geszti Óvoda is kinyitja kapuit és megindul a gyermekek fogadása.

A mai napon 344 adag melegebédet szállítottak ki a kistérségbe. Az időseknek, iskolásoknak, óvodásoknak és bölcsődéseknek pedig 218 adag melegételt szállítottak ki az önkormányzat munkatársaival, polgárőrökkel és a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetével együttműködésben.