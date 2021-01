Tata polgármestere nyomós érveket sorolt, miért fontos számára a védőoltás beadása

A 24 Óra és a Kemma.hu feladatának érzi a pandémia elleni küzdelemben, hogy felhívja a figyelmet az oltás beadásának fontosságára. Kampányt indítottunk, amelyben azokat szólaltatjuk meg, akik fontosnak érzik beadatni maguknak a vakcinát.

Michl József, Tata polgármestere – aki időről időre videós bejelentkezéssel tájékoztatja a helyieket az aktuális helyzetről közösségi oldalán – közelről is megtapasztalta már azt, hogy mennyire veszélyes a járvány. Felesége is megfertőződött a koronavírustól, ismerősei között pedig volt, aki nem tudta leküzdeni a kórt.

– Ismerőseim közül többen is súlyosan megbetegedtek a vírustól. Sajnos volt olyan barátunk is, akit elvesztettünk miatta. A családunkból a feleségem kapta el a betegséget, így én is karanténba kerültem. Az elzárással töltött napok is arra biztattak, hogy regisztráljak az oltásra. A jelentkezés nagyon egyszerű, fél perc alatt kész van, így mindenkit arra biztatok, hogy tegye meg! – kérte a város vezetője, aki a közösségi oldalán közzétett, a járvánnyal kapcsolatos videós tájékoztatójában is erre biztatja a tataiakat.

Michl József véleménye szerint sokkal egyszerűbb beoltatnunk magunkat, mint felgyógyulni egy komolyabb szövődményből.

– Sokkal jobb lesz, ha már nem kell maszkot hordanunk, ha újra szabadon járhatunk a programokra – szögezte le Tata vezetője.