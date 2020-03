Tata polgármestere bejelentette az első koronavírusos esetet

Michl József, Tata polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a koronavírus elleni védekezés hogyan áll a városban.

Tata polgármestere, Michl József (Fidesz-KDNP) március 25-i videós tájékoztatójában beszámolt arról, hogy továbbra is érkeznek a felajánlások a koronavírus okozta veszélyhelyzet kapcsán az önkormányzathoz. Azt is bejelentette, hogy felmérik a 65 év feletti egyedülállókat és párokat, őket az önkormányzati képviselők fogják megkeresni, hogy felajánlják a város segítségét. De azt is kérik minden rászorulótól, kortól függetlenül, hogy vagy a hivatal postaládájába írásban, vagy a [email protected] email címre írjanak.

Arról is beszámolt, hogy az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórházhoz és a Szociális Alapellátó Intézményének, valamint a Kistérségi Idősek Otthonának is juttattak szájmaszkokat, illetve a háziorvosokat is megkérdezték, miben tudnak most segíteni. Azt is bejelentette, hogy egy tatainál is kimutatták a koronavírust. Ő kórházban van, jobbulást kívánt neki.

A város polgármestere kérte, hogy a város területére lehetőleg ne lépjen ki, de ha mégis ki kell menni valamiért, például ügyet intézni, akkor védekezzenek, és csak a legszükségesebbre szorítsák útjukat. A panellakásban élőknek külön megköszönte a türelmet és kitartást.