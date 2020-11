Michl József legújabb járványügyi tájékoztatójában többek között arról is beszámolt, hogy a Fürdő Utcai Óvodában újraindulhatott az élet.

Michl József polgármester ismét videóüzenetben jelentkezett a város közösségi oldalán, amelyben a tataiakat a legfrissebb járványügyi hírekről tájékoztatta, valamint arról is beszélt, hogy a parlament módosította a törvényjavaslatot, így megmenekülhettek a tatai népszavazás eddig összegyűjtött aláírásai.

A városvezető arról is tájékoztatott, hogy az országos járványügyi intézkedésekkel párhuzamosan a tatai középiskolák is bezárnak és online oktatásra állnak át. Az általános iskolák, óvodák és bölcsődék a megszokottak szerint működnek tovább. Hozzátette, hogy ezen intézmények kapcsán csak akkor van változás, ha lokálisan, az adott intézményben megjelenő koronavírus miatti pótlást már nem tudják megoldani.

Kiemelte, hogy a Fürdő Utcai Óvodában újraindulhatott az élet és jelenleg 3 csoportban zajlik a nevelés. Az óvodákban és bölcsődékben összesen 650 kisgyermekből 172 hiányzik, a 150 felnőttből pedig 17. A polgármester arra kérte a szülőket, hogy aki GYES-en vagy GYED-en van otthon kisebb gyermekkel és meg tudja oldani, hogy az óvodás gyermekére is figyeljen, akkor az lehetőség szerint tartsa otthon. Michl József hangsúlyozta, hogy előkészítették az óvodák és bölcsődék dolgozóinak tesztelésére vonatkozó lépéseket. Felmérik azt a lehetőséget is, hogy a szociális otthonokban dolgozókat is heti rendszerességgel teszteljék. A szociális intézmények továbbra is jól tartják magukat, nem érkezett még olyan jelzés, hogy felütötte volna a fejét a koronavírus.

A polgármester arra kért mindenkit, hogy az új rendelkezéseket tartsák be, használjanak maszkot és tartsák meg a megfelelő távolságot és használják a kézfertőtlenítőt amikor csak tehetik.