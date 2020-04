Tata polgármestere bejelentette az első helyi gyógyulást

Michl József polgármester napi videós tájékoztatójában jelentette be: Tatán ismét nulla az igazolt fertőzöttek száma.

Michl József amellett, hogy bejelentette: ezen a hétvégén is szigorítanak az országos kijárási korlátozáson, és lezárják a népszerű szabadtéri helyeket, azt is közölte a város közösségi oldalán, hogy ismét nulla az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma a városban. Március végén az első helyi megbetegedésről számolt be, most pedig az első gyógyulásról. Hozzátette: vírusgyanúval sincs most egy tatai sem kórházban.

A városvezető azt is elmondta, hogy a rendőrség tájékoztatása szerint már csak 17-en vannak hatósági karanténban.