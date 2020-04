Tata nyilvánosságra hozta, melyik patikában mennyibe kerül a maszk és a kesztyű

A város közösségi oldalán osztotta meg a gyógyszertárak ellátottságára irányuló adatokat, amelyekből kiderül, hol és mennyiért szerezhetjük be a védőfelszereléseket.

A koronavírus-járvánnyal szemben nyilván akkor vagyunk a legvédettebbek, ha minimálisra csökkentjük a személyes érintkezéseket és otthon maradunk. Azonban ez nem minden esetben megoldható, hiszen számtalan olyan nélkülözhetetlen helyzet van, amely megköveteli, hogy közösségbe menjünk. Ilyen például a bevásárlás.

Ezekben a helyzetekben a védekezést leginkább a védőfelszerelések jelentik, amelyeket ha viselünk, akkor nem csak magunkat, hanem másokat is megóvhatunk a megbetegedéstől, ezzel elkerülve az esetleges nagyobb létszámú fertőződést. Bár nem kötelező, azért a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek többsége ezen szükségletek elvégzéséhez felveszi a szájmaszkot és a kesztyűt. Ezeknek a beszerzése azonban nem minden esetben könnyű és egyszerű feladat, főleg nem ebben a járványügyi helyzetben.

Tata a város közösségi oldalán számolt be arról, hogy a város gyógyszertáraiban ezen védőfelszerelésekből milyen az ellátottság és menyibe kerülnek. A közösségi oldalon a gyógyszertárak április 27. ellátottságáról közöltek adatokat.

Az adatok jól mutatják, hogy jelenleg Tatán van olyan gyógyszertár is, ahol sem maszkot, sem kesztyűt nem lehet kapni. Az árakban is kisebb-nagyobb eltérés figyelhető meg. Legolcsóbban maszkot 400 forintért, míg a vizsgálókesztyűt 50 forintért szerezhetjük be. Legdrágábban 660 forintért vehetünk sebészi maszkot, míg vizsgálókesztyűt 110 forintért. Mindezek tükrében Tatán akár több mint 200 forintos árkülönbséggel is vásárolhatunk védőfelszerelést.