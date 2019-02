Tata nászajándéka: díjmentes lesz az első házasságkötés

Saját „eszközeivel” erősíti Tata a kormány családtámogatási programját.

Sok városlakót érint a miniszterelnök által a közelmúltban bejelentett családtámogatási program. A fiatal házasok felkarolásának városi lehetőségei mellett erről is tájékoztatott Michl József polgármester a városházán szerdán.

Mint elhangzott, az elmúlt év közepéig Tatán nyolcvanhat család vette igénybe, mintegy 850 millió forint értékben, illetve mértékben a Családi otthonteremtési kedvezményt, a CSOK-ot. Közülük több mint hatvanan tősgyökeres helybeliek.

Tatai „önálló” kezdeményezés, hogy aki itt kötik az első házasságukat, azoknak minden, ezzel összefüggő költségét az önkormányzat állja. Ehhez mindössze annyira van szükség, hogy a házasulandók egyike tatai legyen vagy Tatán éljen. Tavalyelőtt és az elmúlt évben egyaránt 263–263 alkalommal mondták ki a városban a boldogító igent. Közülük 2017-ben 105-en voltak tataiak, 2018-ban pedig 102-en.

Michl József szólt még a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program nyújtotta pályázati forrásokból tervezett, száz férőhelyet is meghaladó Csillagsziget Bölcsőde fejlesztéseiről is. Megemlítette, hogy feltett szándéka az önkormányzatnak, hogy az Újhegy környékén is bölcsődét és óvodát építsen, majd reményét fejezte ki, hogy a központi és uniós támogatásoknak köszönhetően még több tatai családban lesz gyermekáldás.

További részletek a 24 Óra február 14-i számában.