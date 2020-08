Tata kiváló polgárait díjazták az államalapítás ünnepén

Az államalapítás ünnepén 8 városi kitüntetést adományozott az önkormányzat képviselő-testülete, melyeket a hagyományoknak megfelelően augusztus 20-án adtak át.

Ezúttal is a Kossuth tér adott otthont Tatán az államalapítás tiszteletére rendezett városi ünnepségnek, amely a város önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. – írja a tata.hu.

A programban először Havassy Bálint plébános mutatott be ünnepi szentmisét a Szent Kereszt Plébániatemplomban, majd a rendezvény a Kossuth téren folytatódott, ahol ünnepi beszédet mondott Michl József, Tata polgármestere.

– Szent királyunk ünnepét az idén még inkább megüljük, még ha annyi baljós jel el is akarna minket tőle távolítani. Júniusban a trianoni békének csúfolt diktátum 100 éves évfordulóján, csak azért is nemzeti összetartozásunkra emlékeztünk, ha a tervezettnél szerényebben is, mert lecsapott ránk egy régen nem látott méretű és rég nem látott bizonytalanságot, s e miatt sokakban félelmet hozó világjárványos esztendő. Nem csak az elmúlt száz év hazát, nemzetet, családokat próbáló tragédiáival és nehézségeivel, hanem a századik év nem tudjuk honnan eredő, és még mit tartogató vírusával is meg kellett, meg kell küzdenünk – mondta ünnepi beszédében a városvezető.

Mich József köszönetét fejezte ki azoknak is, akiknek segítségével átvészelhettük a járványidőszakkal sújtott elmúlt hónapokat. Köszönet mondott az adományozóknak, az önkénteseknek, a papoknak, a lelkészeknek, a szociális területen dolgozóknak, az orvosoknak, ápolóknak és minden segítőjüknek, a média munkatársainak, és a sokszor észrevétlenül, de a háttérben dolgozó közszolgáknak is.

Tata Város Zsigmond Király Díja kitüntetésben részesült:

Dr. Kórósi Emőke, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal leköszönő jegyzője, a köz szolgálatáért, a közügyekért végzett több évtizedes kiemelkedő, példamutató köztisztviselői, vezetői tevékenységének elismeréseként.

Tata Város Mátyás Király Díja kitüntetésben részesült:

Kun Imre, a Városi Nyugdíjas Klub elnöke, a tatai nyugdíjas klub vezetőjeként végzett sokirányú közösségfejlesztő tevékenységének elismeréseképpen.

Tata Városáért kitüntetés arany fokozatában részesült:

Dr. Virág Zsolt, a Miniszterelnökség Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztosa, Tata kiemelt műemléke, az Esterházy-kastély helyreállításában és közkinccsé tétele érdekében végzett tevékenységének elismeréséül.

Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült:

Görözdiné Vojnits Klára a Tatai Kincseskert Óvoda vezetője, az oktatás-nevelés területén végzett empatikus és kreatív óvodapedagógiai tevékenységéért, magas szakmai színvonalú munkásságának elismeréseképpen.

Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült:

Háklár Imréné, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának gazdasági vezetője, több évtizedes felelősségteljes, lelkiismeretes, megbízható szakmai munkájának elismeréseként.

Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült:

Hermann Gábor, a Fellner Jakab Kulturális Közhasznú Alapítvány elnöke, az egyházi műemléképületek, köztük a Kálvária kápolna speciális felújításáért végzett önzetlen tevékenységének elismeréséül.

Tata Városáért kitüntetés bronz fokozatában részesült:

Domai János, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság munkatársa, odaadó munkája, közösségszervező tevékenysége elismeréseképpen.

Tata Városáért kitüntetés bronz fokozatában részesült:

Kun Tamás, a Tatai Hódy Sport Egyesület kajak edzője, a kajak-kenu sportág megismertetésében, népszerűsítésében, oktatásában végzett önzetlen tevékenysége elismeréseként.