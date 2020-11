Tata kiürült – videón a kijárási tilalom első percei

Megnéztük, hogyan reagált Tata a kijárási tilalomra, amely szerdán lépett életbe. A legfontosabb országos és helyi szigorításokat is összegyűjtöttük.

Szerdán nyolc órakor új világ kezdődött hazánkban: a kijárási tilalom első estéje volt ez: 20 és reggel 5 óra között lényegében csak azok tartózkodhatnak az utcákon, akik igazolni tudják, hogy munkából vagy munkába mennek, vagy épp dolgoznak. Mi nyakunkba vettük Tatát, hogy megnézzük, hogyan „vizsgázik” a város. Munkáltatói igazolásunkkal a zsebünkben vágtunk neki utunknak, hogy megmutathassuk követőinknek, olvasóinknak a helyzetet, és hogy beszámoljunk a legfrissebb hírekről. Mindezt a Facebook-oldalunkon élőben is közvetítettünk.

Ahogy írtuk, este 8 óra és reggel 5 óra között, bizonyos kivételektől eltekintve mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Kivételnek számít, ha

egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet miatt, valamint életvédelmi céllal vagyunk az utcán

az is, ha munkába megyünk, onnan jövünk haza, vagy ha eleve közterületen dolgozunk

a versenyszerűen sportolók edzésre vagy sportrendezvényre mehetnek, azokon részt vehetnek, onnan hazamehetnek este nyolc és hajnal 5 között is. Fontos tudni, hogy azt, hogy valaki a munkáját végezve tartózkodik közterületek, okirattal kell igazolni . Ez utóbbi kitétel érinti a versenyszerűen sportolókat is, a fent említett esetek tekintetében

. Ez utóbbi kitétel érinti a versenyszerűen sportolókat is, a fent említett esetek tekintetében kutyát sétáltatni pedig a lakhely 500 méteres körzetében lehet

Mindezek tudatában figyeltük meg a forgalmat és a várost, 20 óra után pár perccel. Az Építők Parkjából indultunk, itt egy kocsi épp akkor hagyta el a parkolót, amikor mi is. Minden bizonnyal épp akkor indult haza a vezetője, munkájával végezve. A város egyébként kihalt volt teljesen. Nem csupán a Vértesszőlősi úton, de az körforgalom felé haladva az Ady Endrén sem találkoztunk szinte senkivel. Néhány autó haladt csupán el mellettünk.

A Május 1. úton egy picivel nagyobb volt a forgalom, nyilván ennek az is az oka, hogy több környező településre itt vezet át az út, de még így is elenyésző autóval találkozunk. Mindemellett egy gyalogost láttunk a városban összesen, és rendőrautóval is találkoztunk. A rendőröknek a legfrissebb bejelentés szerint a katonák is segítenek a kijárási tilalom és a közrend fönntartásában, illetve ott, ahol lehetséges, az egészségügyre nehezedő teher viselésében is.

A forgalom egyébként a tapasztalatok szerint tíz óra körül, az esti műszakváltáskor élénkül meg egy kicist a városban, hiszen a gyárakból a délutános műszakban dolgozók akkortájt mennek haza. Nekik, ahogy videónkban is mondtuk, erre minden joguk megvan, hiszen a kijárási tilalom egyik kivétele, ha valaki munkából megy haza.

Kommentelőink között volt, aki viccesen megjegyezte, hogy vigyünk neki cigit, de erre senkinek sincs módja, nem hogy 20, de 19 óra után sem már, hiszen akkor zárnak a dohányboltok, ahogy egyébként más üzletek is a törvény értelmében. Csak a patikák és a benzinkutak lehetnek nyitva éjszaka.

Nézzétek meg videónkat a kihalt városról!

Ismerd meg a tatai rendelkezéseket is!

Nézd meg, hogyan ürült ki a főváros!

