Tata két ikonikus malmában bisztrót alakítanak ki, és esküvőket is szerveznek majd

Már majd’ két éve vettük észre, hogy két öreg malom átépítése kezdődött el a tatai Öreg-tó partján a Malom patak mellett, Az elmúlt időszak alatt sokat változott az említett környék. Egyre inkább körvonalazódik egy – manapság divatos kifejezéssel élve – többfunkciós rendezvényház. Mint érdeklődésünkre kiderült, még a többfunkciós kifejezés sem fedi le azt a sok színvonalas szolgáltatást, amelyet a ház,(ak) elkészültük után kínálni tudnak.

Legutóbb, amikor arra barangoltunk, már a főútról is jól látható volt a változás. Egyértelműen új arculatot kapott az egykori Kalló- és a Czégényi malom is. Az is kiderült, hogy az új „létesítmény”, az ízek, programok és rendezvények háza, a Malom és Kacsa nevet viseli majd.

Először erre a kissé furcsa, bár a hely szelleméhez illő név­adásra kérdeztünk rá Fülöp Juditnál és Lipták Andreánál, a Malom és Kacsa leendő háziasszonyainál, illetve arra kértük őket, avassanak be minket, mikorra várható az átadás.

– Miért Malom és Kacsa lett a nevünk? Utólag úgy gondoljuk, hogy a név adta magát – mondta Fülöp Judit. – Rengeteg ötletelés után egy kedves barátunk, a hazai vendéglátó- és szállodaiparban sokak számára ismerős Tatár György volt a névadó. Egy alkalommal állt a tóparton, figyelte az épületet és a vizet. „Valójában mi is van itt?” – nézett körül. „Malom… és egy kacsa” Azonnal tudtuk, hogy ő lett a névadója a háznak.

Tata az utóbbi években dinamikus fejlődésének köszönhetően, nemcsak a tataiaknak és a környékbelieknek, de a fővárosiaknak is egyre kedvelt turisztikai célpontjává vált. Ezzel a tóparti beruházással a befektetők pedig egy álmot szeretnének megvalósítani. A tervek szerint itt hamarosan a társasági élet egy olyan helyszíne jön létre, ahol mindig történik valami és minden korosztály talál színvonalas szórakozási és pihenési lehetőségét.

– A Kalló malom felújítása során ötvöztük a régit és az újat, megőrizve a malom hangulatát – vette át a szót Lipták Andrea. – Ez a malom egy bisztrónak ad majd helyet, Tóth Tivadar séf házias ételei az otthon hangulatát idézik majd modern köntösben. A gyermekeknek külön kiskacsa étlapunk lesz, fiatalokat egy-két minőségi fast food fogással is várjuk, de ételkínálatunk összeállításánál gondolunk a vegánokra és a glutén­érzékenyekre is. Szeretnénk a helyi kistermelők portékáit is behozni a konyhára és saját fűszerkertünk növényeivel ízesíteni majd a fogásokat.

A fejlesztési tervekben úgy szerepel, hogy az Öreg-tó és a Malom patak találkozásánál álló fűzfa alatti teraszon télen sem áll meg az élet. Mint egy „hüttében”, forralt borral várnánk a téli sportok szerelmeseit és a kirándulókat.

– A malomkerék már nagyon rossz állapotban volt, így szinte teljesen újat kellett készíteni – jegyezte meg Judit. – Tamás Péternek köszönhető, hogy nem kell lemondanunk a hat és fél méter átmérőjű forgó szerkezet látványáról, amelyet több helyről is megcsodálhatnak majd vendégeink. A modern vonal az épülethez hozzáépített üvegfalú lépcsőház, amely felvezet a kis és nagy Lillik elnevezésű apartmanokba, ahol különböző foglalkozások is helyet kaphatnak. Lesz például virágkötészet, bevezetés a mézeskalács-készítés rejtelmeibe, valamint kreatív gyermekműhely is.

Lipták Andreától azt is megtudtuk, hogy kiállítások, kortárs színházi előadások, kamarakoncertek befogadását is tervezik. Ezen rendezvényeknek a műemléki védettség alatt álló volt Czégényi malom két terme adhat otthont.

– A malomról már a XVIII. századból is találtunk dokumentumokat – meséli Andrea. – A történetét egy emléktáblán szeretnénk majd bemutatni. A helyiségei, a Patak- és a Fényes terem több mint száz négyzetméteresek. Szemináriumokat, konferenciákat is kiszolgáló technikai felszereltséggel rendelkeznek. Utóbbi panoráma teraszára – némi viszontagság után – megérkeztek a kényelmes bútorok, így kávézás, ebéd, vacsora közben is gyönyörködhetünk innen az Öreg-tó látványában.

A veranda – a Fényes terem másik terasza – romantikus helyszíne lesz esküvőknek. Már több foglalásuk van, és sok apró ötletük, hogy megteremtsék a különleges műemléki környezethez illő hangulatot is.

– Az igazi kuriózum az épület fedélszékében található – hangsúlyozta Fülöp Judit. – Sikerült megmentenünk a gyönyörű régi gerendázatot és alatta kapott helyet a Gerenda Klub. Mint a neve is mutatja, egyedülálló miliőben 20–30 embernek, például klubfoglalkozásoknak biztosíthat teret, de zártkörű üzleti ebédek, vacsorák megtartására is ideális lesz.

Nyáron nyitnának

– A nyitás több tényezőtől is függ – fogalmazott a háziasszony. – Egy felújítás nagyobb kihívás, mint újat építeni. Sok meglepetéssel találkoztunk mi is, így elhúzódott az építkezés, és a koronavírus is lassítja a haladást. De hamarosan bontják az állványzatot. Megkezdődik a bisztrót, a rendezvénytermeket, valamint a teraszokat is kiszolgáló 170 négyzetméteres konyha felszerelése, amely reméljük, a minőségével és a gyorsaságával is hódít majd. A hátralévő beltéri munkálatok, illetve a kertépítés után, a nyár közepére tervezzük a nyitást.