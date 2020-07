Rá se fog ismerni Tata egyik legnagyobb játszóterére (fotók)

Tizenkilenc év után teljesen megújul a Keszthelyi úti játszótér, amelyre új eszközök kerülnek. A munka végeztével a 6-14 évesek és a pici babák is jól érezhetik majd itt magukat.

Egy nemzedék nőtt fel a Keszthelyi úti játszótéren 2001. óta. Már akkor megfelelt a 2003-ban bevezetett uniós szabványoknak. Mürkl Levente, a Városfejlesztési és projektiroda irodavezető-helyettese elmondta, hogy ez Tata egyik legnagyobb és legforgalmasabb játszótere. Ezért érthető, hogy az elmúlt 19 évben sok elemet kellett már kicserélni. A város vezetése végül úgy döntött a felújítás helyett teljesen új játékokat telepítenek a parkba. Erről pénteken, a játszótéren számoltak be a sajtó munkatársainak.

– Az új játszóteret a 6-14 éves korosztálynak terveztük, azonban ez a későbbiekben még bővülhet. A kisebbeknek vissza kerülnek a régi rugós játékok, illetve babahinta is lesz. A homokozó is megmarad, főlé egy napvitorlát helyezünk majd ki. Illetve parkosítjuk a területet – árulta el Mürkl Levente, aki hozzátette a játszótér öntött gumialjzatot kap. Ennek tervezésében Páhi Cecíliát, kertépítő szakmérnököt kérték fel, aki már az eredetei játszótér tervezésében is segédkezett.

– A gumialjzaton a víz, a zene és a virág motívumokat festjük majd fel. Úgy gondolom ez a három elem nagyon fontos a város számára – mondta a szakmérnök.

– A Keszthelyi úti játszótérre folyamatosan jönnek a gyerekek, még a környező óvodákból is ellátogatnak a csoportok. Reméljük, hogy augusztus végén, szeptember elején már az új játszóteret is birtokba vehetik majd a gyerekek – magyarázta Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, a terület önkormányzati képviselője.

