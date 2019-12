Tata és Tóváros egyesítéséről szóló könyvet írt a történész-muzeológus

A kötetet ifj. Dr. Rabár Ferenc, a Kuny Domokos Múzeum történész-muzeológusa mutatta be a közönségnek a Városháza dísztermében.

A Város önkormányzata és a Kuny Domokos Múzeum szervezésében a Városháza dísztermében mutatták be ifj. Dr. Rabár Ferenc: Tata és Tóváros egyesítése és fejlesztése (1938–1944) című könyvét a közelmúltban.

Rabár Ferenc történész több éve foglalkozik Tata és Tóváros egyesítésének történetével, az új könyv eddigi kutatásainak eredményeit foglalja össze. A mű két nagy részből áll. Az első rész az egyesítés történetét, az azt végigkísérő korabeli vitákat mutatja be. A második rész az egyesítés utáni városfejlesztési terveket tárgyalja 1944-ig, amikor a városfejlesztés a világháború miatt elakadt, s a tervek nagy része azután már nem is valósult meg. A kiadvány nagy értéke, hogy a szerző levéltári kutatásai alapján eddig nem publikál térképeket és tervrajzokat is bemutat a nagyközönségnek.

Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója a könyvbemutatón elmondta: – 2013-ban, amikor a város fenntartásába vette a tatai múzeumot, megszületett az az igény, hogy a helyi vonatkozású témáknak legyen egy önálló kiadványsorozata, mely alapvetően Tata múltját dolgozza fel és a múzeum gyűjtőkörébe tartozó eseményeket mutatja be. A könyvben olyan új információkat találunk, melyek a Tatát szeretők számára izgalmas részletekkel szolgálnak – fogalmazott az igazgató.

A kötetet ifj. Dr. Rabár Ferenc, a Kuny Domokos Múzeum történész-muzeológusa mutatta be a közönségnek. A kötetről a szerző elmondta: – A könyv megszületésének előzménye a Tata és Tóváros egyesítésének évfordulója alkalmából rendezett tavalyi programsorozat volt, amikor több ízben is felkérték előadások megtartására a témában. A megyei levéltárban számos anyag állt rendelkezésre, és ott Hollósy Sándor mérnök leírásai is fennmaradtak, amelyeket eddig még nem kutattak, ezért nagyon sok újdonságot sikerült kideríteni. Többek között olvashatunk a kötetben az egyesítés után tervezett új városközpont létesítésének ötleteiről és a háziasszony képző intézet terveiről is.