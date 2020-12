A napi közlekedésben és a kerékpáros turizmusban is biztonságot, új lehetőséget ad a Tata és Agostyán között elkészült kerékpárút.

Elkészült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a 3,5 kilométeres kerékpárút Tata és Agostyán között. Ahogy Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője Facebook-oldalán beszámolt róla, így az agostyániak és az újhegyiek is biztonságosabban tudják majd kerékpáron, illetve gyalogosan megközelíteni a város központi részeit.

– A kerékpárút második ütemében a „falu” átkelési szakasza épülhet majd meg, azt követően pedig az Agostyán-Tarján közötti szakasz. Természetesen a kerékpáros turizmus szerelmesei is használják majd az utat – tette hozzá, kiemelve, hogy a következő Újhegyet érintő beruházás a bölcsőde megépítése lesz. Pályázatot nyújtanak be a csapadékvíz-elvezetési beruházásokat támogató pénzügyi alapra is. A következő év őszén pedig az Agostyáni út legforgalmasabb szakasza is megújulhat a vasúti átjáró és Tata belterületi határa között.

Ahogy arról a tata.hu beszámolt, 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a projekt a TOP pályázatán.

– Az önkormányzatnak régi terve az, hogy egy olyan hálózatot hozzunk létre, amely egyrészt városon belül ad lehetőséget a főbb csomópontok elérésére, másrészt pedig a Tata környéki települések kerékpáros összekötését is megteremti. Régi adósságunk volt, hogy a városközpontból egy védett vonalon, biztonságosan ki lehessen biciklizni Agostyánba, ezért az út építését a Haranglábtól indítottuk, és Agostyán bejáratáig tart – idézte Michl József polgármestert a tata.hu.

A városvezető köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a beruházás megvalósításához, többek között Bencsik János országgyűlési képviselőnek, Popovics Györgynek és Borsó Tibornak a megyei közgyűlés elnökének és alelnökének, a kivitelező FTK Építő Kft.-nek valamint dr. Varga Andrásnak, a körzet önkormányzati képviselőjének, aki végigkísérte a tervezést és az építési munkákat is.

Az új kerékpárút, a Haranglábtól kezdődően Tata belvárosát köti össze Agostyánnal. Az Agostyáni út – Egység utca találkozásánál, a Vaszary-iskola mögött indul a kerékpárút,, és a Bacsó Béla utca kereszteződéséig, úgynevezett nyitott kerékpársávon lehet közlekedni

A beruházás során egy szakaszon a nyitott kerékpársáv, egy szakaszon megemelt kerékpársáv, illetve kerékpárút épült ki. A vasúti átjáró után az Agostyáni úttal párhuzamosan halad a kétirányú kerékpárút, mely az országos közutat három helyen keresztezi. Az aszfalt burkolatú kerékpárút szélessége 2,25 méter, hosszúsága 3376 méter. Az elkészült szakasz vége az Agostyánt jelző közúti táblánál van.

Borsó Tibor a megyei közgyűlés alelnöke a kerékpárút elkészültével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy öröm megélni azt, amikor egy régóta tervezett elképzelést sikerül megvalósítani. Kiemelte: a TOP-os programokban előnyben részesítik azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyek nemcsak helyi szintű, hanem térségi összekötést is felvállaló beruházások. Ennek jó példája ez a vegyes használatú kerékpárút, s látva a környező települések hasonló törekvéseit, az ilyen projektek megvalósulásának nem csupán az adott helyen, hanem a megyében élők is örülhetnek.

Dr. Varga András, a körzet önkormányzati képviselője, aki kerékpárral érkezett, elárulta: nem először próbálta ki az új szakaszt, amely sportolásra is kiváló, hiszen meredek és lejtős részeket egyaránt magában foglal. Emellett a bicikliút környezete is gyönyörű, és rajta végighaladva sokkal jobban megszemlélhetjük a természet szépségét. Felhívta a figyelmet arra, hogy odafigyeléssel, óvatosan használjuk az utat, hiszen a változó terepviszonyok és a vegyes használat nagyobb körültekintést igényel a kerékpározóktól.