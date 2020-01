Tarjáni diák a koronavírus árnyékában: friss, helyi infók Kínából és Baliról

A tarjáni származású Erős Dávid nem először tölt huzamosabb időt Kínában. Tanult is itt, legutoljára pedig szeptemberben, a feleségével érkezett Pekingbe az egyetem és a munka miatt. Épp akkor hagyták el a várost, amikor a koronavírus híre nagyobb mértékben felütötte a fejét az ázsiai országban.

A koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány halálos áldozatainak száma 41-re nőtt a kínai egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint, a fertőzötteké pedig 1287-re. A vírust azóta detektálták Franciaországban is már.

– Január 11-én hagytuk el Pekinget, mivel az egyetemen 6 hetes szünet van. Balira repültünk. Amikor elhagytuk a várost, akkor már hallottunk a vírusról, de nem volt még komolyabb hatással az életünkre. Maszkot Pekingben akkor is hordtunk olykor, de csupán a légszennyezettség miatt. Jelenleg is Balin tartózkodunk, szerencsére még 3 hétig maradunk itt, de folyamatosan követjük a híreket, illetve beszélünk az ott élő ismerőseinkkel, kínai barátainkkal – részletezte Dávid, akitől megtudtuk: a napokban a legnagyobb fejlemény az volt, hogy kiderült, hogy emberről-emberre terjed a vírus, ami merőben megváltoztatta a helyzet komolyságát.

– A fertőzöttek, valamint a halálos áldozatok száma is napról-napra nő, de e tekintetben aggasztó, hogy teljesen különböző számadatokat látunk és hallunk. Mind a kínai közmédia, mind a WHO, mind pedig a Wuhanban élő kínai ismerőseink is más számokat közölnek. Utóbbiak a legmagasabbat – tette hozzá Dávid, aki szerint a Kínai Újév, ami a bolygónk legnagyobb népmozgásának számít, sem kedvez a vírus megállításának. Mint mondja, ilyenkor néhány nap leforgása alatt több száz millió ember utazik lakóhelyéről a családjához, a szüleihez. Sok szülő ekkor látja egy év után újra saját gyermekét, hisz míg ő egy nagyvárosban dolgozik, addig a nagyszülők nevelik a gyerekeket.

– Ez a vírus terjedésének szempontjából nem előnyös, hiszen, ha a többnapos lappangási időt is figyelembe vesszük, akkor láthatjuk, hogy hiába a reptéri, valamint a pályaudvarokon történő vizsgálat, hőmérés, a fertőzés korai szakaszában még akár utazni is hagyhatják az adott embert – magyarázza Dávid, aki azt is elárulta, hogy alapvetően ugyanazokat a tanácsokat kapják a Kínában élők, mint akár egy ismert influenzajárvány kitörése után:

gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés (alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel)

zsúfolt helyek elkerülése

nyers hús fogyasztásának kerülése, tojás és húsok alapos hőkezelése

tüsszentéskor a tenyér, karhajlat használata

maszk viselése

A maszkok közül a legtöbb azonban nem megfelelő, hisz nem csupán a légszennyezettséget hivatottak kiszűrni, hanem ennél speciálisabb kiképzésűeknek kell lenniük. A maszkok viszont hiánycikké váltak mostanra Kínában.

– Nekünk a Magyarországról jövő héten visszatérő barátunk hoz 150 orvosi maszkot, ami nagy segítség – árulta el Dávid, aki szerint természetesen a koronavírus által érintett városokban volt először a legnagyobb riadalom, de a Kínai Újév beköszöntével, az utazók számának drasztikus növekedésével ez egy országos aggodalommá nőtte ki magát.

– Ma reggel a boltban kantoni nyelvre lettem figyelmes, kiderült, hogy Hong Kongból érkező turisták voltak itt Balin, akik – nem meglepő módon – a boltban árult maszkokat vásárolták, hisz mint mondták, náluk ez most hiánycikk, de nagy szükségük van rá.

Kínában egész városokat zártak le, ismerőseink azt írták a közös beszélgetésbe, hogy ma 4 és fél 5 között ne menjünk utcára, mert légi fertőtlenítést végeznek Pekingben. Az egyetemen már több külföldi diák is arról számolt be, hogy a szünet után nem tér vissza kínai fővárosba a kialakult helyzet miatt – osztotta meg velünk a hozzá befutott legfrissebb híreket a fiatalember, aki feleségével együtt továbbra is követi a híradásokat és a jelenleg Kínában tartózkodó barátaikkal is folyamatosan tartják a kapcsolatot.

– Kínai barátom és egyik tanárom is azt javasolta, hogy most ne térjünk vissza Kínába, Peking pedig kiváltképp nem ajánlott, hisz az ország egyik legforgalmasabb utazási gócpontja. Várjunk, meglátjuk hogy hogyan alakulnak az elkövetkező napok, de egyelőre ne siessünk vissza, ha nem muszáj. Mi nem sietünk, de követjük a híreket – fogalmazott Dávid.