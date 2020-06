Tardos mindennapjait, őrzött örökségét bemutató filmet forgattak a településen

Az Országos Szlovák Önkormányzat még jóval a járvány előtt úgy döntött, hogy július elején, Tardoson rendezik meg az Országos Szlovák Nap programjait. A koronavírus „közbeszólt”, a rendezvény elmarad.

A köztelevízió Domovina című, heti rendszerességgel jelentkező szlovák műsorának stábja május végén érkezett a községbe. Azzal a céllal látogattak a Gorba-tető tövébe, hogy a településről készített vágóképek, interjúk segítségével megismertessék a magyarországi szlovák közösségeket a Gerecse völgyében megbúvó kis szlovák faluval, annak mindennapjaival, őrzött örökségével.

A felvétel során sokan szólaltak meg. A tévés-stáb az óvoda, illetve a közösségi ház épületében kezdte a forgatást. Klausz Karola szerkesztő-riporter elsőként Csabán Béla polgármestert kérdezte. A település első embere dióhéjban összefoglalta, hogy mi az, amit fontos tudni a faluról, miért érdemes idejönni vagy akár itt letelepedni. Mesélt az intézmények működéséről, a szolgáltatásokról, a civil szervezetekről is.

Hédi Katalin pedagógus, a négy éve alakult túraklub alapítójaként elmondta, hogy mennyi szép látnivaló, érdekes, izgalmas túracélpont van Tardos környékén. Pintér Vendelné, a Gerecse Népdalkör vezetője a kórusról, programjaikról, a szlovák hagyományok megőrzéséről beszélt. Vízvári Árpádné, a nyugdíjasok klubvezetőjeként nyilatkozott szorgos, összetartó kis „csapatáról”. Nagy Imréné, a Vörösmárvány Táncegyüttes alapító tagja, művészeti vezetője az immár 48. évébe lépett csoport patinás múltjáról, jelenéről és a biztató jövőjéről beszélt Karolának.

Lassan kihalhatnak a szlovák szavak

A meglehetősen átfogó riport-összeállításban Crnecski Ivánné – aki tizenöt évig vezette a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzatot – tavaly már nem indult képviselőként, de továbbra is segíti a helyiek munkáját. A hölgy arról számolt be, hogy örömmel adta át helyét a fiatalabbaknak. De megemlítette a kamerák előtt, az viszont szomorúsággal tölti el, hogy lassanként kihalnak, eltűnnek a szlovák szavak a településen, mert az a korosztály, amelyik a hétköznapokon is használta a nyelvet, egyre fogy. Árendás Zoltánné, aki a helyi, a megyei és az országos nemzetiségi önkormányzatban is tölt, töltött be fontos pozíciókat, a Tardosi szlovák inspirációk című könyv kutatómunkáiról mesélt.

A múzeumban és a tájházban is jártak

A település egyik szervezőmotorja, krónikása, Csabán Tibor a rendezvényekről, programokról szólt a riporternek. Az utolsó felvételekre a stáb átköltözött a múzeumba. Zichóné Kernya Zsuzsa tárlatvezető a tájházról, a múzeumról mesélt. Keretbe foglalva a napot Kissné Török Erika, a Szlovák Önkormányzat elnök asszonyának megszólalása zárta az interjúk sorát. Erika bemutatta a helyi önkormányzatot, és szólt, hogy milyen érzés az országos szervezet tagjának lenni. Kívülállóként ilyenkor döbben rá az ember, hogy mennyi munka van egy 30 perces műsorban, hiszen egy nap volt a forgatás és még lesz utómunka is. Az elkészült műsor júliusban lesz látható a Duna TV csatornáján.