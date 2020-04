Tardos fellélegezhet: szombaton nem szállták meg a turisták a Malomvölgyet

Szombat délután megnéztük, mi a helyzet a turisták egyik kedvenc kirándulóhelyén, Tardos mellett. A helyiek már a parkolót is lezárták itt a járványhelyzet miatt.

Évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend a medvehagyma-gyűjtögetés. Márciusban, áprilisban sokan kelnek útra, hogy a megszokott lelőhelyen „szüreteljenek”. Tardos környékén több ilyen terület is található. Hétvégeken rengeteg autó parkolt Tardoson, a Malomvölgyben, és a Bányahegyi úton is. A helybeliek jóhiszeműek és feltételezik, hogy mindenki csak a saját háztartásának gyűjt és a saját családjában élőkkel túrázott, kirándul, a Megye 7 csodája között is számon tartott Malomvölgyben, illetve az onnan induló tanösvény környékén.

De a községbelieknek azért akadnak kétségeink afelől, hogy ez lenne a kijárási korlátozás alatti séta, vagy a sportolás legbiztonságosabb módja, amikor gyakorlatilag csapatostól érkeznek az emberek a településre, fittyet hányva a fertőzésveszélyre. Az elmúlt hétvégén már korlátozni kellett a parkolóba behajtó járművek számát is. Erre az utak szélét foglalták el a „bakancsosok”.

Most szombatra már kisebb kordon is került a parkoló „bejáratához”, mi pedig délután meg is néztük, volt-e hatása annak, hogy kikerült a zárva tábla a Malomvölgyre. Nos, jó hírünk van, elsősorban minden tardosinak: két, erdőbe bekarikázó kerékpároson kívül senkit nem láttunk a helyszínen, és ők is csak áthajtottak Malomvölgyön. Autók az út mentén se voltak. Ugyanakkor a Gorbán, a tardosi elágazás melletti pihenőnél jó néhány autó parkolt. Igaz, embert mindössze kettőt láttunk az asztaloknál, kvaterkázás nem volt, így feltehető, hogy többen itt vették be magukat gyalogszerrel az erdőbe, hogy a szabad levegőn legyenek kicsit.

Ami azonban független a járványtól, a fertőzésveszélytől, hogy a barangolók rengeteg szemét marad az erdőben. A helybeliek tisztában vannak vele, hogy náluk sem mindenki környezetvédő és hogy akadnak olyanok is, akik szemetelnek otthon vagy máshol is, de ez nem menti fel azokat, akik az erdőben dobálják el felelőtlenül a feleslegessé vált PET-palackokat, elemózsiás zacskókat, üdítős dobozokat… Az itt élők azt szeretnék, ha nemcsak magunkra és egymásra, de a természetre is vigyáznánának az ide érkezők.