Tankcsapda-Covid 2-0: Sidi megmutatta, hogyan tesztelték őket

A Tankcsapda második koronavírus-tesztjét is elvégezték, amelynek eredménye az elsőhöz hasonlóan negatív lett, így elhárult az akadály a koncertek elől.

Három nap telt el azóta, hogy a Tankcsapda lemondta a Roxxyban tartandó koncertjét. Az első teszt eredményéről már hétfőn beszámolt közösségi oldalán videóban a banda. Most újabb videóval jelentkeztek Facebook-oldalukon Lukács Laciék, melyben a második elvégzett tesztjük eredményéről és soron következő koncertjeikről, többek között a tatabányai buli pótlásáról is új fejleményeket közöltek.

TANKNEWS😷 Jó hírünk van👏 a második teszt eredménye is negatív lett! Így már biztosan találkozunk pénteken Kisújszálláson, szombaton Egerben. A tatabányai bulit szeptember 27-én pótoljuk, a megváltott jegyek természetesen érvényesek. További infók hamarosan. A hétvégi koncertek linkje:TANKCSAPDA – NEM HAGYLAK EL! – KISÚJSZÁLLÁSTANKCSAPDA – NEM HAGYLAK EL! – EGER Közzétette: Tankcsapda – 2020. szeptember 2., szerda

– Nagyon jó hírről számolhatunk be, ugyanis megkaptuk néhány perccel ezelőtt a második koronavírus-teszt eredményt, amely az egész együttest és stábot illetően negatív eredménnyel zárult, magyarul azt jelenti, hogy minden akadály elhárult a hétvégi bulik elől – tájékoztatta a rajongókat boldogan a frontember.

A Haon.hu is írja, egy szegedi orvosközpont ajánlotta fel a segítségét a zenekar teljes stábjának, hogy mihamarabb visszatérhessenek a színpadra. Soron kívül végezték el a Tankcsapda két érintett tagjának, valamint a teljes zenekari stábnak a második koronavírus-tesztjét. Sidi az együttes közösségi oldalán videóban az is megmutatta a rajongóknak, hogy gyakorlatban hogy is néz ki egy tesztelés.

TESZTELTÜNK 2.0 Nagy segítséget kaptunk a DermaMedical Bőrgyógyászati és Orvos-Esztétikai Központtól, hogy soron kívül ma elvégezték a második koronavírus tesztet a zenekaron és a teljes stábon.😷 Köszönjük! Remélhetőleg holnap már arról számolhatunk be, hogy hétvégén simán folytathatjuk a "Nem Hagylak El!" turnét.🧐 Most pedig jöjjön Sidi exkluzív mini "TankTV" adása, arról, hogy milyen is egy koronavírus teszt a gyakorlatban… Közzétette: Tankcsapda – 2020. szeptember 1., kedd

A Tankcsapda videójában ismét üzent a tatabányai rajongóknak az elmaradt koncert miatt. Lukács Laciék a Roxxyban rendezett koncert új időpontját is közölték.

– A múlt hétvégén elmaradt tatabányai koncertet még ebben a hónapban, ahogy ígértük is szeptember 27-én vasárnap pótoljuk be. A koncerttel kapcsolatban fontos tudni, hogy akinek nem jó az új időpont, azoknak egy hetük van arra, hogy visszaváltsák a jegyüket. A korábban megvett jegyek érvényesek az új koncertre. Biztos vagyok abban, hogy sokan fognak jönni az új dátumon is – mondta a Tankcsapda énekese.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tankcsapda vasárnap tartotta volna koncertjét Tatabányán, azonban koronavírus-gyanú miatt azt elővigyázatosságból nem tartotta meg a banda. A Tankcsapda két tagja vasárnap délután élő videóban jelentette be, hogy még pénteken Debrecenben a backstage-ben kapcsolatba kerültek egy azóta karanténba kényszerült emberrel. A lemondott koncert után visszatértek Debrecenbe, hogy a lehető leghamarabb elvégezzék a szükséges teszteket. Ez sikerült is, hiszen szerdára a második tesztjük eredménye is megszületett.