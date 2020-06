Támogatják a diákok nyári munkavállalását Komárom-Esztergomban

Idén is elindulhat a diákok nyári munkavállalását támogató program, amelynek sajtótájékoztatóját a komáromi Brigetio Gyógyfürdőben tartották csütörtökön.

A vírushelyzet miatt sokáig nem volt biztos, hogy az idén is útjára indulhat a már hagyományosnak számító program – mondta dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, aki arról is beszélt, az előző évekhez hasonlóan, 16 és 25 év közötti diákokat várnak minden megyei járás foglalkoztatási osztályain: Komáromban, Esztergomban, Tatabányán, Tatán, Kisbéren és Oroszlányban. Fontosnak tartják, hogy minél többen jelentkezzenek, annak ellenére is, hogy a digitális körülmények között lezajlott félév után nehezebb a fiatalok elérése.

A megyében 830 diák foglalkoztatására van lehetőség, hat órában. Elsősorban az önkormányzatoknál és azok tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál tudnak elhelyezkedni, itt teljes egészében az állam finanszírozza a bérüket. Azonban már nem csak önkormányzati cégek fogadhatnak tanulókat, ez esetben az állam a bérek 75 százalékát tudja átvállalni. A program szerdától indul, a hallgatói, tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Dr. Molnár Attila polgármester arról beszélt, fontosnak tartja, hogy a diákok hasznosan töltsék a nyári szünidőt és megszerezzék első saját keresetüket, amelyet jobban értékelnek, mint a szülőktől kapott zsebpénzt. Hangoztatta, tavaly ötven diák vett részt városukban a programban. Óvatosságból idén a bölcsődékben, óvodákban nem fogadják a fiatal munkavállalókat, hiszen a gyermekek szüleit is arra kérik, lehetőség szerint ne lépjenek be az intézmények területére. A fiatalok részére inkább szabadtéri munkalehetőségeket ajánlanak. A Városgazda Kft.-nél a a városüzemeltetésben, a rendezvényekben segíthetnek, de a Monostori erőd is fogadja őket, hiszen ott is indulnak a kulturális, zenei programok. A Komáromi Klapka György Múzeum szervezésében régészeti ásatásokon is részt vehetnek.

A polgármester hozzátette, az önkormányzat több olyan intézkedést is hozott, amelyek a fiatalokat igyekeznek segíteni. Felsőoktatási ösztöndíjrendszerrel, az első házasságkötés és a gyermekvállalás támogatásával, kedvezményes telkekkel, bérlakásokkal igyekeznek támogatni azokat, akik Komáromban telepednének le.

További részletek a 24 Óra 26-i számában.