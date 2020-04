Oroszlányban volt a járvány legkülönlegesebb esküvője: talpig maszkban mondták ki az igent

Maszkban, védőruhában állt az oltár elé egy oroszlányi fiatal pár, Noémi és Tomi április elsején. Az esküvőjükön készült fotó bejárta a világhálót. Sok fiatal pár miattuk döntött úgy, hogy mégsem halasztják el közelgő esküvőjüket.

Feledhetetlen esküvője volt Pintér Noéminak, és Tamásnak szerdán. A fiatal pár az év elején kezdte el tervezgetni a lagzijukat.

– Az egész kapcsolatunkat meghatározza a bolondozás, a jókedv. Nem volt olyan nehéz helyzet a közös életünkben, amit ne tudtunk volna viccel könnyebbé tenni. Így az esküvőnk dátumának a kiválasztásakor hamar egyértelmű lett: bolondok napján akarunk egybekelni – kezdte a történetet Noémi, aki elárulta, hogy először szűk körben a két tanú jelenlétében akarták megtartani a szertartást.

– Ahogy teltek a hetek egyre növekedett a vendégek listája, harminc, majd végül 65 főre. Ekkor szólt az anyakönyvvezető, hogy maximum csak 50 fő vehet részt a szertartáson. Elkezdtük lefaragni a létszámot. De pár nap múlva újra telefonáltak. Csak védőmaszkban, és két tanú jelenlétében engedélyezték a nászt – folytatta Tamás, aki mindenképpen el akarta venni kedvesét április elsején.

– Bár az elején szűk esküvőt akartunk, hamar beleéltem magam a családdal közös ünneplésbe. Sokat tervezgettem a nagy napot, amiről így le kellett mondanom. Sokat is sírtam miatta – vallotta be Noémi, aki úgy döntött nem engedi, hogy élete legszebb napján szomorkodjanak.

– Ha már bolondok napján házasodunk össze tegyük azt igazán feledhetetlenné. Ki akartuk hozni belőle a legjobbat. Felhívtam az anyakönyvvezetőt és elmondtam neki a tervünket. Nagyon tetszett neki az ötlet, és mindenben a segítségünkre volt. A családom pedig már meg sem lepődött az újabb bolondozásunkon – nevetett Noémi, akinek így is izgalommal teltek az esküvő előtti utolsó napok.

– Csak pár nappal az esküvőnk előtt érkeztek meg a gyűrűk. Mikor értük mentem az ékszerész elárulta, hogy miénk volt az utolsó rendelés, ami megérkezett. Ráadásul a nagy napon Tomi kizárta magát a házból. A kerti padon ült, míg én haza nem értem. Alig tíz percünk maradt elkészülni. Ekkor jutott az eszembe, hogy nincs is mit felhúznom. Így gyorsan egy farmert és egy blúzt kaptam magamra – mesélte az ifjú feleség. A polgármesteri hivatalánál már nagyon várták az érkezésüket. Mindenki kíváncsi volt a különleges párra.

– Mivel nem akartunk riadalmat kelteni az utcán csak a hivatalban vettük fel a jelmezünket, a házfelújításból megmaradt festőruhát és szemüveget, illetve a védőmaszkokat. A szertartás is nagyon vidáman telt, egyikünk sem bírta ki nevetés nélkül. A fotókat is azért osztottuk meg a közösségi oldalunkon, hogy ebben a nehéz helyzetben kis mosolyt csaljunk mások arcára is – szögezte le Tomi, aki nem gondolta volna, hogy ilyen sokan fognak nekik írni.

– Több száz gratulációt kaptunk ismeretlenektől. Több pár is azt írta, hogy a mi példánk adott nekik erőt ahhoz, hogy ne halasszák el a saját esküvőjüket – árulta el Noémi.