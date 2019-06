A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Szövetsége (MEOE) a héten háromnapos CACIB Dog Showt tartott a Monostori erődben. 13 fotón a legcukibb kutyák és az, hogy vajon mit gondolhattak.

A nemzetközi kutyakiállítás helyszíne már hagyományosnak számít, idén mégis rendhagyó volt az alkalom. Ezúttal a megszokott őszi dátum helyett, nyári időpontra esett a szervezők választása. Korózs András, a MEOE Szövetség elnöke elmondta, azért szervezték meg júniusban az eseményt, mert a jövő hét végén az év európai kutyakiállítását Ausztriában tartják, így a világ minden részéről oda utazóknak lehetőségük van útba ejteni az erődöt, és megmérettetni kis kedvenceiket.

A szakember arról is beszélt, az időjárás viszontagságaira nehéz volt felkészülni: láthatóan nagy kihívás volt a hőségben a gazdiknak a legjobbat kihozni kutyusaikból. Összesen négyezer-ötszázan neveztek, huszonhárom országból érkeztek versenyzők. Az elnök hozzátette, a legnagyobb létszámmal Oroszországból jöttek, rajtuk kívül sok volt a szlovák és a cseh kiállító, a magyarok csupán a negyedik helyet „csípték” meg létszám tekintetében.

A verseny legjellemzőbb fajtái általában a társasági, kistestű kutyák, mint például a francia bulldog, a mopsz és a boston terrier, azonban a meleg idő miatt most nem sokat láthatunk belőlük. Az uszkárok a kiállítás versenyzőinek töredékét szokták kitenni, az idei rendezvényen viszont komoly nemzetközi uszkármezőny sorakozott fel minden színből és méretből. Szép számban érkeztek tacskók, akik az elnök elmondása szerint nem túl népszerűek a hazai kiállításokon, azonban most mind a huszonhárom országból delegáltak belőlük. A magyar pásztorkutyáknak kifejezetten örültek, hiszen ilyen melegben nem a jellemző, hogy ezt a fajtát is nevezik a gazdáik.

Az elnök megosztotta velünk azt is, hogy alakították ki a verseny bírálati rendjét. Korosztályok szerint csoportosítanak, vannak a baby kutyák három és hat hónap közötti életkorral. A kölyök kategóriában hattól kilenc hónapos korig lehet nevezni, a fiatal osztályba tartozók kilenctől tizennyolc hónapos korig versenyeznek, a nyílt osztályban pedig tizenöt hónapos kortól határozatlan életkorig jelentkezhetnek. Ezeken kívül két teljesítményhez kötött osztály szerint is megmérkőzhetnek a kutyusok.