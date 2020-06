Táborokkal készül a Csudijó Egyesület Komáromban

A nyári programokra készülve szépítették az udvart és felújították az egyesületnek otthont adó régi parasztház belső tereit is.

A kényszerpihenő sem telt eseménytelenül a szőnyi városrészben, a szőnyi Kossuth Lajos utcában található Csudijó egyesületnél. A nyári programokra készülve szépítették az udvart és felújították az egyesületnek otthont adó régi parasztház belső tereit is.

Lipka Nóra, az egyesület egyik vezetője a komarom.hu-nak elmondta, folytatódnak a korszerűsítések: a festések, a mázolások, a vizesblokkok megújítása, a járólapozások. A munkálatok során kialakítják a helységeket, bebútorozzák, hogy a beltérben is megfelelő körülmények között tudják fogadni az érdeklődőket, a vendégeket, ezzel párhuzamosan a kinti szabadtéri konyhát is építik.

Az egyesület másik szakmai vezetője, Szarkáné Kiss Katalin kiemelte: július 13–17-ig mesetáborral indítják a szezont. A mese világát szerető gyerekeket várják, sok-sok történettel, szerepjátékokkal, jelmezkészítéssel és vendég­előadókkal. Augusztus 3-tól 7-ig természetbúvár-táborral készülnek, ahol a résztvevők a szűkebb és tágabb környezetükkel ismerkedhetnek meg. Harmadik táborukba, a pajtatáborba pedig augusztus 10 és 14-e között várják a kicsiket és nagyobbakat, ahol a régmúltat, a népi hagyományokat mutatják be a kenyérsütéstől kezdve a sajtkészítésen át a gyógynövényismeretig.