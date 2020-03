Tábori ágyakat adtak a katonák Nyergesújfalu önkormányzatának (fotók)

A tatai katonák összecsukható tábori ágyakat adtak át a nyergesújfalui önkormányzat részére, arra az esetre, ha esetleg a járvány okozta megbetegedések száma túlterhelné az egészségügyi befogadóhelyek kapacitását.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Összecsukható tábori ágyakat adott át az MH 25. Klapka György Lövészdandár a nyergesújfalui önkormányzat részére. A Komárom-Esztergom megyei település vezetése megelőző intézkedésként egy infektológiai fektetőt létesít arra az esetre, ha a koronavírus-járvány okozta megbetegedések száma túlterhelné az egészségügyi befogadóhelyek kapacitását.

„Amikor a létesítmény terveit készítettük, a legfontosabb az ágyak kérdése volt. Próbáltunk különböző helyekről 50 darab ágyat rendelni, de már nem volt beszállítás az országba, illetve nem tudtuk sehogy sem megoldani. Ekkor jött az az ötlet, hogy keressük meg a Magyar Honvédséget, a segítségüket kérve. Magam is csodálkoztam, hogy szinte azonnal pozitív választ kaptunk és ma meg is érkeztek a fektetők” – mondta el érdeklődésünkre Mihelik Magdolna, a település polgármestere.

A város önkormányzata Korom Ferenc vezérezredeshez, a Magyar Honvédség parancsnokához fordult kérésével, amit a tatai Klapka György Lövészdandár katonái teljesítettek. „A Magyar Honvédségnek van egy úgynevezett Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszere. Ezen belül a honvédségnek és így az MH 25. Klapka György Lövészdandárnak is nagyon pontosan tervezett, precízen kidolgozott eljárásrendje van, amit követve vettünk részt az elmúlt évek árvízi védekezéseiben, a rendkívüli hóhelyzetben és a 2006-os vörösiszap-katasztrófában is. Eszerint vesszük ki a részünk most, az új koronavírus-járvánnyal kapcsolatos megelőzési és hatáscsökkentési feladatokból is” – fogalmazott Lőrincz Gábor dandártábornok, a tatai alakulat parancsnoka.

Dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkára, a térség országgyűlési képviselője üdvözölte a Magyar Honvédség és Nyergesújfalu együttműködését, amely jól mutatja, hogy nem csak szükség van az összefogásra, de létezik is.