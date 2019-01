Tablettel tanulnak a császári iskolások

A császári iskolások bár kis létszámban, de jól felszerelt iskolába járnak újra a téli szünet után. A gyerekek több új eszközt is kaptak tanulásukhoz.

Néhány napja véget ért a téli szünet, azóta újra 127 tanuló, 13 főállású tanár és 3 óraadó pedagógus jár a császári általános iskolába. Ezzel az összlétszám cseppet sem ideális, mert három tanári álláshely még mindig betöltetlen. Annak ellenére, hogy folyamatosan hirdetik a lehetőséget, eddig egyetlen jelentkező sem akadt.

Az iskolában évfolyamonként továbbra is egy-egy osztály működik. Az elsősök és a másodikosok viszont összevontan dolgoznak a készségtárgyas foglalkozásokon, délutánonként pedig három napközis és egy tanulószobai csoportban készülhetnek fel a diákok a másnapi tanórákra. Ők és az otthon tanulók egyaránt ingyen kapták meg tankönyveiket a képviselő-testület döntésének köszönhetően.

A Tatabányai Tankerületi Központ – mint fenntartó – is támogatta az intézményt. Megérkeztek már a legókészletek és 40 tabletet is kaptak, a közeljövőben pedig laptopokat, interaktív táblát, lamináló gépet és színes nyomtatót is átvehetnek majd. Természetesen ezek nélkül is tovább bővítik ismereteiket a felsősök. Palásti