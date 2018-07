Az időjárás miatt még a szüret is előbb kezdődik

Augusztus közepe, vége helyett augusztus legelejére várható a szüret kezdete a Neszmélyi borvidéken. Vannak olyan szőlészek és borászok, akik a termést figyelve óvatosságra intenek, de a legtöbb gazda kiugró évjáratban bizakodik.

Az elmúlt év remekül sikerült a megyei szőlőágazat számára. Tavaly, az 1200 hektáros Neszmélyi borvidék minden pontján, Ászártól Kesztölcig kiváló minőségű bogyókat szüreteltek le a gazdák. Ezek után az idén is kiválónak tűnik a szőlő minősége jelenlegi állapotában, szűkebb hazánk szinte valamennyi ültetvényében, dűlőjében. Ennek fényében a bortermelők meglehetősen optimistán tekintenek a szüret elé.

Az elé a szüret elé, amely Simetz Róbert, a Neszmélyi Hegyközség hegybírója szerint, átlagosan legalább tíz nappal korábban indul idén, mint az elmúlt esztendőben.

– A szőlők, jelenlegi fejlettségi fázisukban, az egész borvidéken jóval előbbre járnak a megszokottnál – jegyezte meg a hegybíró. – De az elmondható, hogy a relatíve érett szemek, borászati szempontból, még éretlenek. Azaz „csak” augusztus első hetében, a két korai fajtával, az Irsai Olivérrel és a cserszegi fűszeressel kezdődhet majd meg a szedésük.

Simetz Róbert azt is kiemelte, hogy mennyiség és minőség szempontjából az idei esztendő is lehet egy kiugró évjárat, akár a 2017-est felülmúló. A fürtök egészségesek, és már olyan stádiumban tartanak, amelyben legfeljebb a jégeső, a vadak, illetve a madarak tehetnek kárt.

A dunaszetnmiklósi ismert szőlész-borász, Emmer Szabolcs arról számolt be, hogy a környékükön már akár augusztus elsején elkezdődhet a szüret.

– Napjainkban legalább két, két és fél héttel „érettebbek” a szőlők, mint tavaly ilyenkor – emelte ki a szakember. – Az Irsaival kezdünk majd mi is, amelyet általában augusztus huszadikától szokták leszedni. Úgy érzékelem, hogy a hozamok a tavalyihoz hasonlóan közepesek, a szőlők minősége is jónak tűnik. A fürtök korai beérése miatt azonban a szüretnél nagyon észnél kell lenni. Időben kell megindítani, hogy a szemek savtartalmát meg lehessen őrizni.

Emmer Szabolcs azt is hangsúlyozta, az időjárás alakulása miatt gondot jelenthet, hogy a különböző éréscsoportba tartozó fajták, úgymond nagyon összeérnek. Azaz nem lesz a gazdáknak egy szusszanásnyi pihenőjük sem, mert gyors szürettel kell számolniuk. Ez azt is jelenti, hogy szeptember végére már le is csupaszítják a tőkéket…