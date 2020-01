Szülőként nagyobb figyelemmel oktatja oroszlányi diákjait az év iskolarendőre

Egy oroszlányi rendőr lett a 2019-es év iskolarendőre. Jancsekity Zoltán főtörzsőrmestert a hozzá tartozó iskolák és a felettesei jelölték a címre.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága 2008-ban hirdette meg a programot, amelynek célja a gyermekek közlekedési ismereteinek bővítése és a közúti közlekedési balesetek megelőzése.

A bizottság több éve jutalmazza azokat a rendőröket, akik a programban példaértékű munkát végeznek. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság állományából Jancsekity Zoltán főtörzsőrmester, az Oroszlányi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja vehette át a díjat, aki iskolarendőrként két iskolában is tevékenykedik. Elöljárói szerint kiváló és rendszeres kapcsolatot ápol az oktatási intézmények vezetőivel és az ott tanuló diákokkal. Aktívan részt vesz az iskolai rendezvényeken, ugyanakkor baleset-megelőzési programokat is rendszeresen szervez.

– Körzeti megbízottként hozzám tartozik a lakossággal való kapcsolattartás. Ebbe beletartoznak az iskolarend­őri feladatok is. Először négy éve, az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában kerültem a gyerekek mellé – kezdte a rendőr. De mi is egy iskolarend­őr feladata?

– Ha a szülőknek, tanároknak, diákoknak bármi problémájuk van, arról első körben én értesülök, illetve különböző előadásokat, foglalkozásokat tartok a diákoknak. Baleset-megelőzési, KRESZ-ismeretek, közlekedési ismeretek, illetve kérés szerint bűnmegelőzési témákban, mint a kábítószer hatásai vagy a bűncselekmény áldozattá válásának megelőzése – magyarázta az iskolarendőr, aki 3-4 hetente találkozik a gyerekekkel.

– A diákok életkorától és a témától függően állítom össze az előadásokat. A kicsiknek például játékos foglalkozásokat tartok, a felsőbb évfolyamokon pedig lényegre törően beszélünk az adott témáról. A gyerekek bátran kérdezhetnek és meg is vitathatjuk a rázósabb témákat – mondta a főtörzsőrmester.

A témákat elsősorban az igazgatók és a tanárok javasolják. Ők tudják, hogy mi az az aktuális dolog, ami foglalkoztatja a gyerekeket. – Ha történt mondjuk egy pénztárcalopás az iskolában, akkor abban a témában tartok előadást az adott osztályban. Ezen kívül év elején szoktunk összeülni, és megbeszéljük, hogy az év közben milyen előadásokat szeretnének a diákok – mondta Jancsekity Zoltán, aki elárulta, hogy amióta született két gyermeke, még fontosabbnak tartja a munkáját.

– Már személyesen is átérzem, hogy milyen, amikor egy szülő aggódik a gyermekeiért. Szeretném a szülők válláról is levenni a terhet azzal, ahogyan a diákoknak megtanítom azokat a tudnivalókat, amelyeket alkalmazni tudnak majd az életben. Hogy lehetőleg ne történjen semmilyen baleset, baj a gyerekekkel – magyarázta az iskolarendőr, akit a hétköznapokon, civilben is megismernek diákjai.

– Az első alkalmakkor még megszeppennek a gyerekek, amikor meglátnak az iskolában egyenruhában. Az idő múlásával azonban feloldódnak és egyre több kérdést tesznek ők is fel. Az utcán is rám köszönnek. Két éve egy másodikos csoportot készítettem fel egy biztonságos kerékpározással kapcsolatos versenyre. Később egyikükkel találkoztam bevásárlás közben. Köszöntünk egymásnak, majd hallottam, hogy odasúgja a szüleinek, hogy én vagyok az a rend­őr, aki felkészítette a versenyre. Jó érzés volt – emlékszik vissza a főtörzsőrmester.