Szűk körben, de most is megáldották a búzát Esztergomban

A koronavírus-járvány miatt szinte teljesen üres Szent György templomban tartották meg a történelmi egyházak képviselőivel a hagyományos búzaszentelést.

Templombúcsú szentmise keretében áldották meg Esztergomban a zöld kalászost, mely liturgikus alkalom hosszú évekre visszamenőleg hagyomány Szentgyörgymező városrészben. A járvány miatti korlátozások nem tették lehetővé, hogy a többször is százakat érdeklő búzaszentelési ünnepséget a tradíció szerint a királyváros határában rendezzék meg, így a ceremóniát a szinte teljesen üres Szent György templomban tartották meg a történelmi egyházak képviselőivel.

A papok és lelkészek az áldások előtt az evangélium búzakalászról, kenyérről szóló egy-egy, szakaszát olvasták fel. Az eseményt a város tévé rögzítette. A liturgia során egy tálban azokat a kalászosokat helyezték el, melyeket az Esztergom határában lévő földekről szedtek. Ezeket a szálakat, s ezeken keresztül az idei termés egészét áldották meg a papok, lelkészek, így Kiss-Maly László atya, mint házigazda, Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus lelkész, Ágoston Csaba református lelkész és Takács Gusztáv görögkatolikus paróchus atya.

Az esztergomi búzaszentelés rangját mutatja, hogy az az elmúlt években többször is az országos búzaszentelés eseménye is volt egyben, melynek során nemcsak a helyi illetőségű Szentgyörgymezői Kertbarát Kör és a városi gazdakör, de a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint alkalmanként az ország vezető politikusai is részt vettek.

További részletek a 24 Óra április 27-i számában.