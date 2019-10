Szücsné Posztovics Ilona: Kapocs kívánok lenni a tatabányai hivatal és a képviselők között

Folytatni szeretné a nagyobb beruházásokat, de néhány esetben áttekintené a jelenlegi terveket. Számonkérhetővé, nyilvánossá szeretné tenni a városi képviselők munkáját. Tatabánya polgármesterével, Szücsné Posztovics Ilonával beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

– Meglepődött a győzelmén, vagy számított rá?

– A kampány közben tapasztalt találkozások, beszélgetések alapján azt gondoltam, hogy az emberek változást akarnak, s így nagy eséllyel meg is választhatnak. Augusztus elsején mutatkoztam be, és két és fél hónap alatt sikerült 55 ezer választóval megismertetni a nevem, a céljaimat. Nagy feladat volt. Az utolsó napokban többen mondták: jó eredménynek számít, ha párezer szavazattal maradok alul. Ez elkeserített, s a szavazás napján nem is követtem a híradásokat. Otthon voltam nyolc hónapos unokámmal és azon gondolkodtam, hogy gratulációm mellett azt kívánom majd Schmidt Csabának: élje át azt a lélekérintést, amit az emberekkel való találkozások alkalmával tapasztaltam. Este, amikor támogatóimmal néztük az eredményeket, valóban meglepődtem.

– Hogy zajlott a gratuláció?

– Még aznap este felhívott Schmidt Csaba, s szó esett egy későbbi személyes találkozóról is. Igen sokat dolgozott az elmúlt időszakban, nagy erőfeszítéseket tett a városért. Amikor az irodát átadta, akkor is hosszasan beszéltünk. Elmondtam, hogy szakmai vezetőként szeretnék dolgozni a város élén. A közgyűlésen belül Schmidt Csaba tudása, önkormányzati tapasztalata nagyon komoly értéket képvisel és bízom benne, ezt a tudást nem politikai ellenállásra, hanem a város fejlődése érdekében használja fel.

– Ön számít a segítségére?

– Természetesen. Bízom benne, hogy sikerül száműznünk a pártoskodást. Orbán Viktor miniszterelnök többször nyilatkozta: szívesen dolgozik együtt minden olyan ellenzéki városvezetővel, aki a település fejlődését szolgálja. Én készen állok. Úgy látom, már a város is megnyugodott. Vége a kampánynak, kezdődhet a közös munka.

– Bencsik János országgyűlési képviselővel is egyeztetett?

– Igen, beszéltünk. Első kérdése az volt: mi lesz a beruházásokkal? Megerősítettem: minden, ami a város érdekét szolgálja, természetesen megy tovább. Mindketten szeretnénk, ha a város nyugodtan működne, gyarapodna.

– Milyen változás várható a hivatalban és az önkormányzati cégeknél?

– Szeretném, ha a velem együtt dolgozó vezetők egymással szoros munkakapcsolatot alakítanának ki. A feladat ismeretében megfelelő vezetői kontroll mellett önálló munkavégzésre lennének képesek. Szeretnék a jövőben a hivatal jelenlegi vezetőivel együtt dolgozni. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőinek állását ugyanakkor a szerződéseik áttekintése után meg kívánom pályáztatni. Szeretném, ha olyan emberek kerülnének oda, akik az adott cég jövőképét pozitívan erősítik. Én egy kapocs kívánok lenni a hivatal és a képviselők között. Fontos, hogy a képviselők az adott városrész érdekeit tartsák szem előtt, ne pártérdekek mentén szavazzanak. Nyolc párt véleményét szeretném egyeztetni, közös nevezőre hozni, s fontos, hogy ez alapján hozzon a közgyűlés döntéseket. A cél a város fejlődése, nem a politikai pártok csatározása.

– Hangsúlyozta a kampányban, hogy független, de a Demokratikus Koalíció (DK) kérte fel az indulásra. A DK iránya a meghatározó a gondolkodásában?

– A DK megkeresésekor már egy ötpárti egyeztetés történt. Ennek a jelentősége az volt, hogy összefogtak az ellenzéki pártok, s így egy jelöltet indítottak Tatabányán. Ha ez nem így zajlik, nem vállalom el, nem teszem kockára vállalkozásainkat, családomat. Sokan meg is kérdezték: miért vállalom?

– S miért vállalta?

– Tatabánya önkormányzatának vezetése számomra olyan szakmai kihívás, amit nagyon kevesen élhetnek meg. Nincs számomra nagyobb szakmai dicsőség annál, hogy foglalkozhatok a város gondjaival, költségvetésével, végigvihetem a beruházásokat. Úgy éreztem, hogy ha ezt nem vállalom el, akkor örökre bánni fogom. Ez egy gyönyörű feladat. Csak ez után jön a politika, amiben én nem vagyok túl jó. A nyíltságom nem mindig erény, én gyakran beszélek keveset és mondok sokat.

– Mégis hat párt támogatta, mindegyikkel egyeztetnie kell. Hogyan tudja így megtartani a függetlenséget és a szakmaiságot?

– Függetlenként kerültem a város élére hat párt támogatásával. Semmilyen pártideológia nem tántoríthat el attól, hogy a városlakók érdekében hozzuk meg a döntéseinket. Nyilvánosságot szeretnék minden szinten. A választókörzetekben élőknek is tudniuk kell, hogy saját képviselőjük egy-egy témában hogyan szavaz. Számonkérhetővé kell tenni minden egyes döntést, s ebben fontos a média szerepe is. Szeretném, ha az egyéni felelősség hangsúlyosabb lenne a képviselői munkában, mint a frakciófegyelem. Megértem a pártokat, de a tatabányaiakat nem ez érdekli, hanem az, hogy elvitték-e a szemetet, vagy felújították-e a járdát. Én nem pártokat és pártembereket látok majd a közgyűlési teremben, hanem a lakosság érdekeiben munkálkodó képviselőket. A városnak működnie kell, s a közgyűlésnek szakmai elvek alapján dolgoznia.

– Akár igent mond a Fidesz-KDNP frakció felvetéseire is?

– Biztosan, ha a város, a lakosok érdekeit szolgálja. Remélem, közösen, együtt tudunk dolgozni. A kampányban is ezt tettük: hat különböző párt volt az elején, akik emberként egymásért, egy közös célért dolgoztak. Az emberi összefogás erősebb kötelék, mint a politika. A választási eredmény is ezt bizonyítja. A 12 választókörzetből pedig kilencet meg is nyertem, a többiben is kevés vokssal maradtam csak alul.

– Az átláthatóság és számonkérhetőség miatt több lakossági fórumot szeretne?

– Igen. Fontos, hogy a döntések előkészítésébe is vonjuk be a lakosságot. Tudják, hogy mi miért történik, legyen véleményük, javaslatuk. Ugyanakkor sok szakember él a városban, akik jó ötletekkel is segíthetik a városvezetés munkáját. Ha a döntéseket az itt élők magukénak érzik, abból mindenki profitálhat.

– Cáfolta, hogy leállítják a tatabányai építkezéseket, de arról is beszélt, hogy lesz, amit újraterveznek. Melyeket?

– A nagyobb beruházásokat folytatni kell. Néhány esetben azonban szükséges áttekinteni a terveket. A hatezer fő befogadására alkalmas sportcsarnok esetében például megfelelő érdekképviseletre van szükség a működési költségek vállalásáról. Jó lenne meghatározni, hogy ki viseli a plusz terheket. A Csónakázó-tó projektjét is át kell tekinteni. A görkorcsolyapálya áthelyezését, a csaknem negyven fa kivágását, és az acélszerkezetű hidakat és stéget. Mindezt nagyon gyorsan, hiszen a beruházást folytatni kell. Nem cél, hogy leálljanak a városi építkezések, inkább azok racionalizálása, áttekintése a hangsúlyos.

– A Hatostelep és a Mésztelep is szóba került a kampányban. Hogy látja ezek jövőjét?

– Az integrált településfejlesztési stratégiában már leírták évekkel ezelőtt, hogy az itt élőket elköltöztetik, és ipari övezetté nyilvánítják a területet, ami meg is történt. Fontos az itt élők életminőségének a javítása. A városnak kétezer önkormányzati bérlakása van, s ezek negyede komfort nélküli, ami döntően a Hatostelepen és Mésztelepen található. Az önkormányzat itt nem gondos gazda, ha nem vállalja fel ennek a környéknek a rehabilitációját. A lakáskörülmények javítása után a környezetet is rendbe kell tenni. Nem kell a város szívébe költöztetni az itt élőket, hiszen vannak a környéken is olyan épületek, ahol bérlakásokat lehet kialakítani, és az ott lakók örömmel veszik, ha javítjuk életszínvonalukat. Az önkormányzat 300 milliót forintot nyert a VI. telep rehabilitációra, ebből kellene ezt megvalósítani – ha még rendelkezésre áll a forrás.

– Melyek a legfontosabb teendői még ebben az évben?

– Mielőbb meg kell ismernem a futó projekteket. Fel kell állítanunk a bizottságokat a működéshez, aztán már kezdődik a 2020. évi költségvetés tervezése. Az polgármesteri feladatok átadás-átvétele megtörtént, melynek során Schmidt Csaba kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetről beszélt. A futó projektek támogatásai a város bankszámláin pihennek, azonban azok megvalósulásával már most látszik, hogy jelentős pénzügyi hiány fog keletkezni. Ezek a támogatások 2015-2016-2017. évi döntésekből származnak, melyekhez képest a beruházások értéke 15-20-25 %-kal magasabb. Azon dolgozok, hogy három héten belül a lakosság felé tárjam azt a várható pénzügyi hiányt, amelyet a projektek befejezésével a városnak finanszírozni kell. Fontos a médiakommunikáció, mert ez most nagyon gyenge pontja a hivatalnak. A tatabányai lakossággal kell közvetlen kapcsolatot építenünk. Prioritást élvez a vasútállomás akadálymentesítése. Lifteket helyeznénk el addig, amíg nem épül meg az új. Később ezeket áthelyezhetjük más közintézménybe.

– Mivel lenne elégedett a ciklus végére?

– Akkor leszek elégedett, ha öt év múlva az utcán sétálva sok mosolygó arccal találkozom. S persze, ha ismét megválasztanak Tatabánya polgármesterének.