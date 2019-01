Sztrájkot, egységet sürgettek a tatabányai tüntetésen

A decemberihez képest mintegy kétszer annyian, vagyis körülbelül 800-1000 résztvevővel szervezték meg az újabb demonstrációt a megyeszékhelyen szombat délután. Ezúttal a szakszervezetek képviselői is megszólaltak a tüntetésen, amelyen Sándor Erzsébet újságíró és Balla István komáromi gimnáziumi tanár konferansziéként is irányított a színpadról.

Elsőként Tompa Andrea író beszélt arról, hogy egy boldog országban a normalitás és a jó élet az érték, és hogy ő ilyen országban szeretne élni, majd Misetits Balázs szociálpolitikus és aktivista emelte ki, hogy fel kell ismerni magunkat egymásban, s hogy most egy új köztársaság előkészítése a cél és a feladat, de ehhez össze kell fogni. Balla István a sztrájk fontosságát emelte ki, kritizálva az állami normatívák egyenlőtlen elosztását az oktatásban.

Kordás László, a Magyar Szakszervezetek Szövetségének elnöke először is a tömegből hallható „munkás, diák szolidaritást” éltette, majd kitért arra, hogy együtt, egymást képviselik az emberek. Ő is felidézte az 1919-es tatabányai tüntetést, amikor a bányászok a 8 órás munkarendért emelték fel a szavukat. Boross Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke bejelentette: március 14-re sztrájkot hirdettek.

Útzárakkal hangoltak A megye több városában is félpályás útlezárással „melegítettek” a délutáni, tatabányai tüntetésre. Így például Komáromban az Igmándi úton, valamint délelőtt Esztergomban a Suzuki úton a Lovasligetnél, majd fél kettőtől a Bajcsy-Zsilinszky út páratlan oldalán, illetve Dorogon a Bécsi úton a Mária utca kereszteződésétől egészen a körforgalomig. Az itt demonstrálók nagy része ezek után Tatabánya felé vette az irányt, ahol csatlakozott az Életfához szervezett tüntetéshez. A komáromiakat egyébként külön is köszöntötték a színpadról, ők pedig dudálással jelezték érkezésüket, majd az autókból kiszállva csatlakoztak az összegyűlt tömeghez a polgármesteri hivatallal szemben.

Galló Istvánné, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma alelnöke kiemelte: a cél az, hogy a legkisebb fizetés is elég kell, hogy legyen a tisztes, szerény megélhetéshez. A tömeg rigmusai miatt kisebb szünetet is tartott, majd azzal folytatta: bátrak azok, akik most tüntetnek. Az őt követő „fehér sapkás”, ellenzéki képviselőnők is az összefogást sürgették és éltették, miközben felidézték a történelmi hagyományokat, és elemezték az ország jelenlegi helyzetét.