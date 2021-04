Friss megyei Covid-adat: 1500-hoz közelít a heti új fertőzöttek száma

Április 4-én 25520-ra emelkedett az összefertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint.

Ahogy arról beszámoltunk, a koronavirus.gov.hu legfrissebb adati szerint április 4-én 6566 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 685 979 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 211 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 715 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 416 972 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 247 292 főre emelkedett. 11 571 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megye a harmadik hullám idején az egyik legfertőzöttebb. A napi új fertőzöttek tekintetében az elmúlt napokban ismét 300 feletti adatokat hozták nyilvánosságra a szakemberek. Szombatról vasárnapra ez minimálisan csökkent, ugyanis egy nap leforgása alatt 255 új esetet vettek nyilvántartásba megyénkben.

A heti statisztikát tekintve még mindig az egekben van a megyei új fertőzöttek száma. Az aktuális héten az 1500-at is megközelítették a regisztrált fertőzöttek. Egészen pontosan március 29. és április 4. között 1475 új esetet vettek nyilvántartásba. Ez ugyan csökkenésnek számít az elmúlt hetek adatait figyelembe véve, de ez még így jóval magasabb, mint a második hullám tetőzésekor tapasztalt adatok.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 312 501 fő, közülük 905 117 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérik, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be az óvintézkedéseket.

Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 22,9 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 12 százalékos átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 83 százaléka már megkapta az oltást.

Az oltás a húsvéti ünnepek alatt is folytatódik. A kórházi oltópontok fogadják a háziorvosok által szervezett oltandókat, és azok a háziorvosok, akik az ünnepek alatt is oltanak, kiegészítő díjazásra jogosultak. Szombattól Budapesten a háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonják az oltásba, hogy a húsvéti ünnepek alatt is minél többen megkaphassák a vakcinát. A kijelölt 18 szakrendelőben ma is oltják a fővárosi háziorvosok által szervezett regisztráltakat.

Ma is szállítanak ki AstraZeneca vakcinát a kormányhivatalokba, így a háziorvosoknál és a fővárosi szakrendelőkben akár húsvéthétfőn és azt követő napokban is folytatni tudják az oltást.