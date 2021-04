Szívszorító vallomás: pótszülőket keres a tatabányai édesanya

Lesztek a pótszüleim? Ezzel a felhívással keres már két éve pótszülőket, nagyszülőket magának és gyermekeinek egy tatabányai édesanya. Páran már jelentkeztek, de a legtöbben félreértik a szándékait.

Bozó Mónika, vagy ahogy a barátai hívják Moncsi boldog párkapcsolatban él már több mint 10 éve. Van egy felnőtt, 20 éves nagylánya, illetve egy 4 éves kisfia. Férje mindenben maximálisan támogatja, még felesége különös ötletét is. Moncsi boldogsága ugyanis nem teljes. Hiányzik a szülő és a nagyszülő az életéből.

Az édesanya elárulta, hogy saját szüleivel nagyon rossz volt a kapcsolata, sosem érezte azt a szerető családi légkört, ami a barátainál tapasztalt. A férje szülei pedig nagyon idősek, és Borsodban élnek. A nagy távolság miatt velük főleg telefonon tartják a kapcsolatot. Most, hogy neki is gyerekei vannak, úgy érzi, szeretné legalább nekik megadni a nagyszülőket.

– Sajnos nagyon rossz gyerekkorom volt, édesanyámtól nem kaptam meg azt a szeretetet, törődést, biztonságot, amit úgy gondolom, egy szülőnek nyújtania kellene. Már négy éve nem is beszéltem vele, de ő sem keres se engem, se a testvéremet. Mindig irigykedve néztem az osztálytársaim, barátaim kapcsolatát a szüleikkel – mesélte történetét az édesanya, aki két éve találta ki, hogy megpróbál magának pótszülőket keresni.

– Leültem a férjemmel és elmondtam neki az ötleteimet. Nagyon hálás vagyok neki, hogy egy percig sem kételkedett bennem, és mindenben támogatott. Tudta, érezte, hogy nekem ez még hiányzik az életemből. Csak annyit mondott, hogy addig segít benne, amíg nem látja azt, hogy lelkileg sérülök – árulta el Moncsi. Mint kiderült, a férje nem alaptalanul féltette, sokan félreértették a fiatal nő szándékait.

– Sokan azzal vádolnak, hogy csak ingyen bébiszittert vagy házvezetőnőt akarok. Illetve, hogy csak az idős emberek örökségét próbálom megszerezni. Pedig pont, hogy én szeretnék adni nekik, méghozzá rengeteg szeretetet, törődést. Olyan idős embert, házaspárt keresek, akinek nincsenek gyerekei, de szeret csavarogni, kávézni, jókat beszélgetni és hangosan nevetni. Aki szomjazza a gyerekzsivajt, aki szeretne egy család része lenni – magyarázta a tatabányai nő, akinek a távolság sem akadály. A környező településekre is szívesen elmegy.

– Az elmúlt két év alatt többen is jelentkeztek, de sajnos nem alakult ki belőle semmi. Volt olyan, aki végül a nagy távolság miatt nem vállalta. Volt egy szlovák hölgy, akivel nagyon sokáig tartottuk a kapcsolatot, de aztán eltűnt. És volt olyan tatabányai házaspár is, akik végül azért gondolták meg magukat, mert attól tartottak, hogy kibékülök az édesanyámmal – mondta Mónika, aki több idősek otthonát és nyugdíjasklubot is felkeresett már.

– Sajnos a legtöbb helyről visszautasítást kapok. Készítettem egy plakátot, amit kértem, hogy tegyenek ki művelődési házakban, nyugdíjasklubban. De legtöbbször magyarázat nélkül elküldenek. A közösségi oldalakon teszem ki a felhívásomat, de sokszor ott is letiltanak. Szerintem félreértik a szándékaimat. Pedig úgy gondolom, hogy ha rosszat akarnék, akkor azt nem arccal és névvel tenném – szögezte le Moncsi.