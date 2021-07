Szólt az ágyú, ropogtak a fegyverek Komáromban (képek)

Ádáz csatajeleneteknek, katonai eskütételnek, kézműves-foglalkozásoknak, hagyományőrzőknek adott otthont a hétvégén a komáromi Monostori erőd.

Ezt ne hagyja ki! Grillezni jók Karácsony villamosai

Ezen a hétvégén is folytatódott az ErődFeszt programsorozat, ezúttal 1848–49-es hadijátékokkal szórakoztatták az erődbe látogatókat. Szombaton délelőtt a Dunai bástyánál a tatai Klapka-lövészdandár alapkiképzését sikeresen teljesítő állománya ünnepélyes esküt tett.

Az eseményen Lőrincz Gábor dandártábornok, a lövészdandár parancsnoka köszöntötte az újoncokat, hangsúlyozva, hazánknak lojális, elkötelezett katonákra van szüksége. Hozzátette azt is, méltó helyszínen zajlik ez az esküt tevő katonák számára különösen emlékezetes esemény, hiszen meghatározó történelmi események zajlottak az erődben. Később Vajda Bence önkormányzati képviselő és Vizeli Csaba, a Monostori erőd Nonprofit Kft. ügyvezetője is köszöntötte a megjelenteket.

A műemlék falai között különféle programokkal várták az érdeklődőket. Akik még nem ismerték az erődöt, azokat tárlatvezetéseken vitték körbe, de a fegyverek iránt érdeklődőknek sem kellett csalódniuk. A hagyományőrzők csatajeleneteket elevenítettek meg, szinte folyamatosan ropogtak a puskák, szóltak a rendkívül hangos ágyúk.

– Mintha egy ló jönne mögöttünk – tűnődött elmélyülten egy hölgy, aki férjével érkezett az erődbe.

Nem tévedett, az egyik hagyományőrző járatta meg lovát. Az állatot nem zavarta a fegyverek zaja, láthatóan hozzászokott már a hangzavarhoz. A férj érdeklődött, meddig vinné el a feleségét a patás, a hagyományőrző pedig úgy vélte, messzire, azt azonban már nem garantálja, hogy vissza is hozza az asszonyt. A ló ment, a hölgy maradt, a szabadságharc katonai ruháit viselő alakulatok pedig felvonulást tartottak, amíg az ágyúdörgés egy rövid ideig szünetelt.

Az erődben a Szőnyi Lovassport egyesület jóvoltából a gyerekek lovagolhattak is, míg a Kemence Egyesület tagjaival kézműveskedtek. A Kempelen-iskola is kitelepült a létesítmény udvarára, az érdeklődők pedig képzéseikről tudhattak meg többet, valamint szimulátor gránáttal is tudtak célba dobni, illetve lézerfegyvert próbálhattak ki. Emellett gumi gépkarabélyt is hoztak magukkal, amely tömegben és méretben is megegyezik az igazival.