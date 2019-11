Fantasztikus képek a nyárról, amikor Szőlős beírta magát a világtörténelembe

Remek képeket találtunk az 1960-as évekbeli vértesszőlősi ásatásokról. Itt találták meg Samu, az őskőkori előember maradványait a régészek.

A Fortepan friss képei között bukkantunk rá a szőlősi képekre, amelyen az is látszik, milyen aprólékos munkával keresték az ősember nyomait a kutatók Vértes László vezetésével. Meg is találták, méghozzá történelmet írva, ugyanis miután Pécsi Márton 1962-ben megtalálta az az őskőkori előember (Homo erectus (seu sapiens) paleohungaricus) telephelyét, számos értékes lelet került elő innen. Az előember koponyacsont-darabját, eszközeit és őskori állatnyomokat is találtak a kutatók, és a feltárásnak az adott kiemelkedő jelentőséget, hogy Közép-Európában ez volt az első ilyen komplex leletegyüttes.

A fotók érdekessége, hogy abban az évben, a ruházatból ítélve nyáron, 1965-ben készültek, amikor augusztus 21-én, Sámuel napján rábukkantak az Európa-szerte különlegesnek számító leletre, valamint négy emberi tejfogra. Előtte már megtalálták egy őshód és egy kardfogú tigris fogát is. Azt sajnos nem tudhatjuk biztosan, hogy a történelmi lelet valamelyik darabjának megtalálását is megörökítették-e, de az biztos, hogy valamit találtak akkor is, amikor ezek a képet készültek.

A Magyar Nemzeti Múzeum szerint a vértesszőlősi mésztufabányában feltárt terület Magyarország legidősebb, mintegy 400 ezer éves régészeti lelőhelye. A most is látogatható szabadtéri kiállítóhely a különleges régészeti, embertani és őslénytani maradványokat, azok képződési környezetét mutatja be.

A két feltárt és bemutatott lelőhely az előkerült milliónyi kőeszközzel, zsíros csontokkal táplált tűzhelyekkel, a vadászott állatok csontjaival és az emberi tejfogakkal valamint egy tarkócsonttal egyedülálló képet nyújt a korai, úgynevezett heidelbergi típusú ember életéről. A bányából ismert levél- és terméslenyomatok, illetve az egykori sáros itató és dagonyázó helyhez gyűlt állatok megőrződött lábnyomai pedig a természetes környezetről adnak képet.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park leírása szerint Vértesszőlősön előemberi gyermekfogakra majd egy felnőtt ember elcsontosodott varratú koponyájának maradványára, egy 16 milliméter vastagságot is elérő tarkócsontra leltek, az öreglyuk melletti ütés nyomaival. A betört koponyacsont az agyvelő eltávolításának kultikus szokásaira utal, a neandervölgyi, a jávai és más koponyaleletekhez hasonlóan.

Vadászó, kőeszközt készítő, tüzet használó elődünk a „Homo (erectus seu sapiens) paleohun-garicus” nevet kapta (megtalálói Samunak nevezték el). Korára vonatkozóan egyes megállapítások szerint 300 ezer éves. Leletei alapján a feltárás világhírnévre tett szert. Egyedülállósága miatt a kőzetfeltárásokat földtani alapszelvényként tartják nyilván.