Szívhez szóló szavakkal celebrálta karácsonyi miséjét Erdő Péter Esztergomban

Erdő Péter bíboros december 25-én az esztergomi bazilikában tartotta karácsonyi szentmiséjét, amelyen kifejtette, hogy senki nem maradhat ki a szeretet ünnepéből.

A korábbi években ilyenkor megszokott nagylétszámú ünneplő tömeg a koronavírus-járvány miatt elmaradt az esztergomi bazilikában december 25-én tartott karácsonyi misén. Az éppen felújítás alatt lévő főszékesegyház főhajójában már csak pár helyen található állványok, illetve a kupola belsejére feltekintve is láthatók a folyamatban lévő rekonstrukció nyomai.

A testben és lélekben új korszak előtt álló esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros celebrált karácsony első napján szent misét. A hívek, betartva a járványügyi szabályokat a hatalmas méretű templomban a kevés jelenlévő számot jól kihasználva, kellő távolságra tudtak egymástól helyet foglalni a padsorokban.

Erdő Péter ünnepi homíliája elején egyszerű és mégis erős képekben mutatott rá a megszületett Jézus egyszerre emberi és isteni voltára: „Az egynapos csecsemő egyben „az örökkévalóság atyja”, a hajléktalan gyerek „a béke fejedelme”. És a gyermek Jézus nem csupán üzenete Istennek, nem csupán prófétája, nem is fogadott fia. Benne megvan az Isten egész teljessége.” A főpásztor igemagyarázatában egy ponton így beszélt tovább Jézus érkezésének jelentőségéről: „Számos módon jelezte létét és fönségét az emberiségnek. De most emberként jött el hozzánk! Miért tette ezt? – kérdezi az Egyház hosszú évszázadok óta. A válasz pedig ott rejlik Szent Pál szavaiban: „Gonoszságunk, irigységünk miatt utálatra méltók voltunk, és gyűlöltük egymást. Amikor azonban üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket.”

Erdő Péter a homília további részében kifejtette, hogy a magányos, kitaszított, hátrányt szenvedő, beteg emberek számára is fontos a karácsony, ezért azok, akik csak tehetik legyenek ezen az ünnepen is irgalmasok velük. A bíboros beszédében kitért a járvány miatt kialakult nehéz helyzetre is. „Különösen nehéz volt az elmúlt esztendő. A járvány miatt keveset találkozhatunk egymással személyesen. Még most a karácsonyi időszakban sem lehetünk mindig együtt felhőtlenül. De megéreztük, hogy szükség van minden tudásunkra, igyekezetünkre, hogy rá kell figyelnünk egymásra, és tudni kell áldozatot is vállalni. Szerezzünk örömet most, karácsony táján is. Ha kell egy telefonhívással, egy üzenettel, egy jókor érkező küldeménnyel vagy néhány jó szóval” – mondta Erdő Péter.

Az esztergomi bazilikában december 26-án 10:30-kor és 17 órakor lesz szent mise. 27-én a Szent Család vasárnapját tartják a főszékesegyházban, akkor a szokásos vasárnapi miserend alapján tartják az alkalmakat.